Gulsrud ble lam etter en fallulykke i 1997, og har siden vært avhengig av omfattende hjelp for å klare seg.

Selv om han kan bevege armene, er finmotorikken borte og lungekapasiteten er svak. Han kan lett besvime dersom sittestillingen ikke er bra nok.

Men tross sin alvorlige funksjonshemning har han kunnet leve et tilnærmet selvstendig liv i en tilrettelagt bolig i Asker sentrum. Der har han trivdes godt og har kunnet ta imot venner og familie når det har passet ham.

– Jeg har bodd der i 22 år og stortrivdes. Jeg er til og med i styret i borettslaget, sier Gulsrud.

I leiligheten har han mottatt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og helsetjenester i en årrekke, levert av en privat helsetilbyder på vegne av kommunen. Dermed har leiligheten også vært en arbeidsplass for mange mennesker.

Krenkende og nedsettende språk

Men nå er arbeidsplassen lagt ned og Gulsrud bor på et sykehjem i kommunen. Årsaken er at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet ble vurdert som så dårlig at det ikke var forsvarlig å jobbe der.

Dokumenter NRK har tilgang til viser at Gulsrud ble ansett som en pasient som i stor grad detaljstyrer ansatte. Han ble også beskrevet som en som snakker til enkelte ansatte på «nedsettende og krenkende måte i situasjoner hvor det ikke blir akkurat som han forventer».

Verneombudet i selskapet som leverte tjenester i hjemmet, stengte rett og slett arbeidsplassen i november i fjor. Vedtaket ble også støttet av hovedverneombudet i Asker kommune.

STÅR TOM: Denne leiligheten har stått tom siden november i fjor. Da ble den stengt som arbeidsplass. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Innrømmer feil

Konsekvensen var at Jostein måtte flytte til Søndre Borgen sykehjem.

– Jeg ble kastet ut med to dagers varsel. Det var en sjokkartet opplevelse, og det føltes som om et teppe ble revet vekk under meg, sier Gulsrud.

Han mener at utfordringene knyttet til de fysiske arbeidsforholdene allerede er rettet på, men innrømmer samtidig at han har sagt ting som han ikke burde i enkelte situasjoner.

– Ja, absolutt. Ingen er feilfrie, men det samsvarer ikke med å stenge ned leiligheten min og arbeidsplassen på to dagers varsel. Nå bor jeg på et sykehjem og det føles som en straff, sier Gulsrud.

ØNSKER Å FLYTTE HJEM: Jostein Gulsrud vil ikke bo på sykehjemmet i Asker lenger. Han ønsker seg hjem til leiligheten hvor han har bodd i 22 år. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Ingen optimal løsning

Anne Cathrine Garder, som er virksomhetsleder i Velferdsforvaltning i Asker kommune, avviser på det sterkeste at de straffer Gulsrud på noen måte.

– Han fikk et tilbud om et tidsbegrenset opphold på et sykehjem da leiligheten ble stengt som arbeidsplass av en ekstern aktør av BPA, noe han takket ja til, sier hun.

Garder er enig i at det ikke er en optimal løsning at en 47 år gammel mann bor på et sykehjem.

– Han fikk tilbud om opphold på sykehjemmet fordi hans leilighet, som også er en arbeidsplass, ble stengt av verneombudet i den tjenesten han mottok hjelp fra. Det har aldri vært vår intensjon at han skal bo lenge på sykehjemmet, sier hun.

Virksomhetsleder i Asker kommune, Anne Cathrine Garder, sier det ikke er en optimal løsning at en ung mann bor på sykehjem. Foto: Tom Balgaard / NRK

Tilbudt kommunal bolig

Kommunen har tidligere vurdert at Gulsrud har behov for bistand hele døgnet for hjelp til daglige gjøremål og stell, og i et vedtak fra 31. mars i år, innvilget kommunen plass ved en bemannet bolig.

– Kommunen forsøker å presse Gulsrud til å ta imot et tilbud om å bo i en bemannet bolig, noe han absolutt ikke ønsker. Han har fått tilbud om et minimum av tjenester som ligger langt unna det han har behov for, sier hans advokat Gorm Grammeltvedt.

Han viser også til et vedtak fra Statsforvalteren 16. juni i år hvor det står at kommunens vedtak om bolig med bemanning, praktisk helsehjelp og helsehjelp oppheves og sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

– Her sier Statsforvalteren helt klart at han har rett til å bo hjemme, og at han kan velge det selv. Dersom han velger det, har kommunen en plikt til å gi tjenestene han har behov for, sier Grammeltvedt.

Har Gulsrud gått for langt i måten han snakker til ansatte?

– Han må innrette seg og oppføre seg ordentlig, men det kan man løse gjennom dialog. Det er ikke slik at svaret fra kommunen er at man avslutter tjenesten, da må man komme i en dialog for å bedre forholdene, sier advokaten.

Garder svarer at Asker kommune ikke hadde noe valg da arbeidsplassen ble stengt av verneombudet.

– Vi kan ikke gi tjenester på en arbeidsplass som er stengt av vernetjenesten. Det reguleres av arbeidsmiljøloven, sier virksomhetslederen.

Advokat Gorm Grammeltvedt mener kommunen må legge til rette for at Gulsrud skal kunne bo i sitt eget hjem. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Et menneskerettighetsbrudd

Grammeltvedt sier videre at så lenge Gulsrud bor på et sykehjem, er det et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Alle har en menneskerettslig rett til å kunne bo i sin egen bolig og ha et privatliv. Denne retten krenkes av Asker kommune.

Virksomhetsleder Anne Cathrine Garder i Asker kommune er uenig i at Gulsruds menneskerettigheter er krenket, og påpeker at Statsforvalteren heller ikke har vektlagt dette i sitt svar.

Hun avviser også at kommunen prøver å presse Gulsrud til å akseptere en kommunal bolig.

– Vi bedriver ikke tvang. Det er ikke en rettighet vi har eller en policy. Vi er her for å tilby tjenester, og innenfor dette feltet handler det om nødvendig helsehjelp.

Hva skjer med saken fremover?

– Nå skal vi behandle vedtaket om kommunal bolig på nytt etter at Statsforvalteren ba oss om det. Vi har fått fire uker på det, og skal gjøre det så raskt som mulig, sier Garder.

Hun påpeker også at i det nevnte vedtaket fra Statsforvalteren gir de kommunen medhold i at de opprettholder kommunens vedtak om opphør av BPA.

Statsforvalteren skriver at kommunen i tilstrekkelig grad har dokumentert at det har vært utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet og organiseringen av Gulsruds BPA-ordning.

Forrige uke var det et møte mellom partene.

– Det kom ingen lovnader, men det er positivt at kommunene nå lar Jostein medvirke. Det vil si at han kan gi uttrykk for sine behov, sier advokat Grammeltvedt.

Utålmodig

I mellomtiden venter Gulsrud på en løsning.

– Mitt største ønske er å flytte hjem igjen til min egen leilighet hvor jeg har bodd i 22 år, og bygge opp et team igjen som fungerer, sier han.

NRK har vært i kontakt med firmaet som tilbød helsetjenestene i hjemmet da hjemmet ble stengt som arbeidsplass – de ønsker ikke å kommentere saken.