Tap av lukt- og smakssans ble for mange et velkjent koronasymptom. For de fleste var dette kortvarig og sansene kom tilbake da de ble friske.

Men flere opplevde at luktesansen aldri kom tilbake eller ble sterkt nedsatt etter sykdommen.

Forskere har lenge prøvd å finne svaret på hvorfor dette skjer.

Skader i nesen eller hjernen?

Et sentralt spørsmål er om det skyldes at viruset skader områder i hjernen som behandler lukt-informasjon, skader sanseceller i nesen – eller en kombinasjon av begge deler.

Nå kan amerikanske forskere ha funnet svaret, ifølge The Guardian.

Forklaringen kan være at de som mistet luktesans etter koronasykdom fortsatt har en pågående immunreaksjon som ødelegger celler i nesen, skriver The Guardian.

Leger har analysert nesevev fra koronapasienter. De så at pasienter med langvarige lukteproblemer hadde betennelsesdrivende immunceller i neseslimhinnen. Dette kan ødelegge helt sentrale sensoriske nerveceller i nesen, celler som tar opp lukt.

Denne uvanlige immunresponsen fant de bare hos pasienter som hadde mistet luktesansen over en periode på flere måneder, ifølge avisen.

Immunresponsen fortsatte selv om pasientene ikke lenger hadde noen påvist koronasykdom.

Det kan tyde på at prosessen som ødelegger «lukteceller» fortsatte etter at virusinfeksjonen var over.

Kan gjelde 15 millioner mennesker

Forskerne ved tre amerikanske universiteter studerte vevsprøver fra totalt 24 koronapasienter, der ni av pasientene hadde mistet luktesansen i minst fire måneder.

Forskerne så at pasientene som hadde hatt et langvarig tap av lukt, også hadde betydelig færre sensoriske nerveceller som bearbeider lukt, ifølge The Guardian.

BLINDTEST: Flere oppsøker hjelp, som for eksempel lukttesting, etter at å ha mistet luktesansen etter koronasykdom. Foto: John Leicester / AP

Minst 5 prosent av de som mister luktesansen under koronasykdom, har ikke fått tilbake luktesansen raskt eller helt etter de ble friske, ifølge det medisinske tidsskriftet BMJ.

På verdensbasis utgjør det cirka 15 millioner mennesker, ifølge en rapport fra juli i år.

– Et av de største mysteriene

– Tap av luktesans har vært et av de største mysteriene, og disse funnene kan være med å gi oss et svar sammen med andre tidligere funn, sier Danny Altmann, professor i immunologi ved Imperial College i London.

Flere har måttet oppsøke hjelp etter å ha fått problemer med luktesansen etter koronasykdom.

Sykehuset i Gjøvik er et av få steder i Norge med et eget tilbud til denne pasientgruppen.