Mistet lappen uten å ha kjørt ruspåvirket - Stortinget vil endre praksisen

Lars Arne Krukhaug (59) kjenner mange med alkoholproblemer som ikke oppsøker hjelp i frykt for å miste lappen.

– Jeg vet om en del rusrelaterte sykdommer som ikke blir behandlet på grunn av at folk ikke vil oppgi at de har et rusproblem, om det er alkohol eller annet, sier han.

Krukhaug slet med alkohol i mange år. I 2017 mistet han selv førerkortet da han oppsøkte helsehjelp for sine rusproblemer.

– Det var vanskelig fordi jeg bor i distriktet. Det er dårlig med offentlig kommunikasjon og opplevdes som å bli fengslet. For meg hadde det ingen hensikt. Jeg kom meg ingen plass. Alt ble bare mye vanskeligere.

Han mistet førerkortet uten å ha blitt tatt i å kjøre påvirket.

– Jeg følte jeg ble straffet for noe jeg ikke hadde gjort. Og det førte med en del sinne og bitterhet som ikke gjorde hverdagen noe bedre, sier Krukhaug.

Et flertall på Stortinget ber nå regjeringen om å endre praksisen. Foto: Shutterstock

Stortinget vil ha en endring

For leger er pålagt å varsle, noe flere mener er mer ødeleggende enn hjelpende.

Nå har et flertall på Stortinget bedt regjeringen sørge for at det blir sammenheng mellom bruk av rus og kjøring – dersom personen skal miste førerkortet.

– Det betyr at vi vil ha en endring på at folk som aldri har kjørt i ruspåvirket tilstand risikerer å miste førerkortet. Det mener vi bare er med på å skape større problemer, både for den enkelte og for samfunnet, og hindrer folk i å søke hjelp, sier ruspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tellef Inge Mørland.

Tellef Inge Mørland, ruspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, fremmet anmodningsforslaget. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det er han som fremmet forslaget for Stortinget, som fikk flertall i forbindelse med rusreformen.

– Veldig mange som har rusproblemer har aldri kjørt i ruspåvirket tilstand, og da er det uheldig at vi har en praksis der de likevel, nesten automatisk, mister førerkortet, noe som igjen kan føre til at man heller ikke klarer å følge opp hverken jobb eller utdanning som man er avhengig av bil for å komme seg til, sier Mørland.

– Så da virker det mot sin hensikt, for da støter man folk ut av samfunnet i stedet for å legge til rette for at man kan klare å fungere på best mulig måte i samfunnet og at problemene skal bli mindre i stedet for større.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, mener det er uheldig at leger er pålagt å varsle og er glad for endringen. Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

– Flere vil tørre å være ærlige

– Dette er et veldig viktig vedtak som vil sikre at mange pasienter får den helsehjelpen de skal ha, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Hun mener en slik endring av dagens praksis vil ha stor betydning for mange pasientene.

– Vi vet at mange har vært redde for å si ifra på grunn av konsekvensene. Endringen tror jeg gjør at mange pasienter vil tørre å være mer ærlige om sine plager og problemer når de snakker med legen.

Tangen mener dette vil ha stor betydning for forholdet mellom lege og pasient:

– Dette tror jeg er veldig viktig for å kunne ivareta et godt lege-pasientforhold basert på tillit, og at man gir ærlige og oppriktige opplysninger.

Krukhaug er også glad for endringen som nå kan skje.

– Jeg mener i alle fall at det ikke skal være grunnlaget for at man ikke skal kunne gå til fastlegen og be om å få hjelp for rusavhengighet, enten alkohol eller hva annet det måtte være.