Mistet førerkortet i Oslo sentrum: – Dette er direkte farlig

Underkjølt regn og regn som fryser på bakken, har gitt glatte veier flere steder på Østlandet i dag.

Bileiere har også måttet ty til isskrape for å fjerne is og snø som har festet seg til frontrutene.

Ved 18.15-tiden i dag stoppet politiet en personbil ved Majorstua i Oslo sentrum. Føreren av bilen hadde knapt skrapt halve frontruten.

Det var langt ifra nok, mente politiet, som beslagla førerkortet til sjåføren på stedet.

– En sivil patrulje så bilen komme kjørende og stanset ham, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Sven Christian Lie til NRK.

Operasjonslederen sier at den delen av ruta som ikke var skrapt, var dekket av tykk is. Operasjonssentralen la ut bildet på Twitter for å advare andre bilister.

Lie sier at Oslo-politiet gjennom dagen har mottatt tips fra publikum om flere biler som ikke har skrapt rutene.

– Dette er direkte farlig. Her mister du over 50 prosent av utsynet fra frontruten. Man har ikke sjans til å se om det som kommer fra siden, sier operasjonslederen.

Mannen fikk førerkortet beslaglagt på stedet og ble anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3.

Vanskelige kjøreforhold

Mandag advarte Meteorologisk institutt at det kom til å bli kaos på veiene. Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl kalte værvarselet for tirsdag morgen «oppskriften på underkjølt regn».

Det var utfordrende kjøreforhold i store deler av landet tirsdag. Grafikk: Meteorologisk institutt

Meteorologene hadde rett.

Det underkjølte regnet skapte tirsdag trafikkproblemer i hele landet. I indre Østfold fikk foreldre og foresatte beskjed om at skolebussene ikke kunne kjøre til skolen.

Også i Vestfold har flere skolebusser blitt innstilt i dag, mens i Telemark er bussene svært forsinket på grunn av ekstremt glatte veier i store deler av fylket, opplyser VY.

SPERRET E6: Et vogntog sto på tvers av E6 i morgentimene tirsdag. Veien ble stengt. Foto: Nyhetstips.no

Et vogntog sto lenge på tvers i nordgående retning på E6 mellom Sonsvei og Vestby Syd. E6 sørfra mot Oslo var stengt i flere timer. Et vogntog med juletrær veltet på fylkesvei 17 ved Korsen i Namdalsvei.