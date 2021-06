Mister lønn om vaksinen tas i arbeidstiden: – En form for sabotasje

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De rundt 3000 ansatte i elektrobedriften Bravida må ta fri uten lønn dersom vaksinetimen faller i arbeidstiden, bekrefter stabsdirektør Bjørn-Erik Saga overfor NRK.

Saga sier de lener seg på NHOs retningslinjer angående vaksinering i arbeidstiden.

– Det er helt oppsiktsvekkende og et underlig standpunkt når det nå handler om å vaksinere mest mulig folk. Så det er jo en form for sabotasje av den dugnaden vi alle har vært med på i over et år, sier Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet til NRK.

EL og IT Forbundet har rundt 1300 ansatte i Bravida som medlemmer.

Andersen sier han ikke har hørt om andre bedrifter i sitt segment som har samme praksis. Og at han har forståelse for at «de ansatte er forbanna».

Jan Olav Andersen er leder i EL & IT Forbundet. Foto: Kristian Brustad / EL & IT Forbundet

Følger NHOs retningslinjer

På NHOs nettsider står det at «arbeidsmiljøloven gir ikke rett til permisjon for å ta koronatest eller koronavaksine».

Og at enkelte av NHOs tariffavtaler gir rett til fri med lønn i forbindelse med undersøkelse, behandling og kontroll av lege, men at dette ikke gjelder for testing eller vaksine.

– Vi er uenige i fortolkninga. Det er også LO. Men uavhengig av det juridiske så er dette et spørsmål om sunn fornuft. Det er jo helt meningsløst at vi nå skal legge kjelker i veien for at folk skal vaksinere seg, sier Andersen i EL & IT Forbundet.

Han mener en konsekvens av denne typen praksis er at folk vegrer seg for å møte opp til vaksinetimen dersom den blir satt opp i arbeidstiden.

Margrethe Meder i NHO-advokatene står fast på at vaksinering ikke er noe som gir permisjonsrettigheter.

– Flisespikkeri

– Når det er sagt er NHO veldig tydelig på at vi anbefaler likevel at bedriftene strekker seg så langt de har mulighet, for å bidra til at befolkningen blir testet og vaksinert, sier Meder til NRK.

Avdelingsdirektør Margrethe Meder for NHO-advokatene. Foto: NHO

– Hva er forskjellen på behandling hos lege og en vaksinetime?

– Det er altså sånn at den er veldig spesifikk, retten til velferdspermisjoner. Det er behandling og kontroll hos lege, og det er ikke rett til tid for å ta vaksiner. Men dette er en spesiell situasjon vi har nå. Og det er åpenbart viktig og ønskelig at folk blir vaksinert, sier Meder.

Hun legger til at NHO har tillit til at bedriftene sørger for at ansatte kan vaksineres i arbeidstiden. Andersen avfeier Meders argument:

– Det der er virkelig flisespikkeri etter vårt syn, sier Andersen.

Stabsdirektør Bjørn-Erik Saga i Bravida sier de har oppfordret sine avdelingssjefer til å være fleksible, og la ansatte vaksinere seg i arbeidstiden.

– Vi har aldri oppfattet at det å få lønn for vaksinasjon eller ikke har vært et betent tema i Bravida. Vi oppfatter at vi har bidratt i samfunnet for øvrig. Hvis det viser seg at dette er en sak som gjør at vi får et annet inntrykk, vil vi selvsagt se på om det er noe vi skal innrette annerledes, sier Saga til NRK.

Bravida vil revurdere

Han mener det er trist at innsatsen han mener både Bravida og de ansatte har lagt inn under i pandemien kan overskygges av at de ansatte ikke får lønnet permisjon når de vaksineres i arbeidstiden.

Stabsdirektør Bjørn Erik Saga i Bravida. Foto: Bravida

– Det er klart at i situasjonen vi er i nå er en dugnadsinnsats som jeg tror alle nordmenn er villige til å bidra til. Uavhengig om man får lønn for det eller ikke, sier Saga.

Han mener Bravida har bidratt til dugnaden under pandemien:

– Og vi er stolte over at vi har klart å komme gjennom pandemien med arbeidsplassene i behold. Vi saboterer absolutt ikke dugnadsinnsatsen, og dersom det er spørsmålet om lønn som er avgjørende for om våre ansatte vaksinerer seg eller ikke så vil vi selvsagt justere våre retningslinjer.

Også SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson reagerer sterkt på at Bravida ikke gir ansatte lønnet permisjon for å ta vaksine.

– Vi har hatt en tillit til at alle gjør hva de kan. Hvis flere selskaper gjør hva Bravida gjør, må regjeringen overstyre dem, sier han til NRK.