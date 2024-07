Tirsdag kveld klokken 19.00 lokal tid rykket engelsk politi ut til en hendelse i forstaden Bushey, nord for London. Der fant de tre hardt skadede kvinner, som senere ble erklært døde på stedet.

Det er meldt at det skal ha vært brukt et armbrøst, og muligens andre våpen. Politiet kaller angrepet en «målrettet hendelse».

Den mistenkte gjerningsmannen var over en dag på rømmen, og det engelske politiet mobiliserte store styrker for å spore han opp.

Store styrker ble utplassert på forskjellige steder i Nord-London, samt i Bushey-området i Hertfordshire, og involverte bevæpnede politibetjenter og spesialiserte søketeam.

Over en dag på rømmen

Nå melder politiet i Hertfordshire at mannen er pågrepet. Han ble funnet i Enfield-området, hvor den mistenkte mannen er fra.

– Han mottar medisinsk behandling etter å ha blitt funnet med skader. Ingen skudd ble avfyrt av politiet, sier en talsperson for politidistriktet.

– Etter omfattende undersøkelser har mistenkte blitt lokalisert og ingen andre blir søkt i forbindelse med etterforskningen på dette tidspunktet, sier førstebetjent Justine Jenkins.

Flere har lagt blomster utenfor åstedet. Foto: Jonathan Brady / AP

Familie av BBC-ansatt

Ofrene er blitt bekreftet å være i slekt med BBC og Sky sportskommentator John Hunt, mest kjent for å dekke hesteløp for radio.

Både BBC og Sky har kommet med kondolanser i etterkant av drapene.

– Våre tanker er med vår kollega John Hunt, hans familie og venner i denne forferdelige tiden, skriver Sky Sports Racing på X.

Hørte et skrik

En av naboene kaller det hele «tragisk og forferdelig» til BBC.

– Dette er et bra nabolag. Det bor for det meste pensjonister og fagfolk her.

Et annet vitne som bor i nærheten sier hun hørte et skrik på tirsdagskvelden.

– Det hørtes bokstavelig talt ut som barn, noen som skrek, og så ble det skarpere og jeg tenkte «det er definitivt en kvinne som skriker», og innen 15 minutter var det fullstendig kaos, sier hun.