Mistenker falske koronadokumenter: Politiet vil fengsle rumener i fire uker

Nå vil politiet fengsle ham i fire uker. Saken blir avgjort i Oslo tingrett klokken 13 i dag, opplyser Oslo politidistrikt til NRK.

Rumeneren er siktet for falsk forklaring og politiet etterforsker også om han kan være skyldig i dokumentforfalskning. Mannen får hjelp av forsvarer og tolk til å forklare seg.

– Jeg har snakket med ham, men han snakker dårlig engelsk. Slik jeg forstår ham, stiller han seg uforstående til at dette er falske dokumenter. Men jeg tar forbehold fordi vi skal ha en grundigere prat med tolk, sier Carl Konow Rieber-Mohn i advokatfirmaet Kindem & Co.

FORSVARER: Carl Konow Rieber-Mohn i advokatfirmaet Kindem & Co. Foto: Linda Vespestad / NRK

Frykter ny trend

Mannen ble pågrepet ved 13-tiden tirsdag, for brudd på karanteneplikten. Han viste da frem det politiet mistenker er en forfalsket negativ covid-test. Derfor ble saken mot mannen utvidet til en mer alvorlig sak onsdag.

– Saken dukket opp i går og vi har heller ikke fått sett sakens dokumenter, sier forsvareren.

NRK skrev onsdag at politiet frykter at en enkelt kan få tak i falske koronapapirer på internett.

– Det finnes informasjon om at det er mulig, sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til NRK.

POLITIADVOKAT: Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt. Foto: Gry Veiby / NRK

Ifølge politiets opplysninger koster det 185 kroner å få tak i et negativt testresultat. Søk på internett viser blant annet polske nettsider som tilbyr negativt testresultat med legeerklæring:

«Ingen fysiske besøk på sykehuset og laboratoriet,» reklamerer nettsida. «Du vil motta testresultatet på det språket du velger» før du drar på tur, frister selskapet.

Frykter spredning

Frykten er at smittede personer på denne måten kan komme inn landet og spre pandemien videre. Dersom det skulle vise seg at dokumentet er falskt, vil den utenlandske mannen bli tiltalt for dokumentforfalskning.

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at de har vært bekymret for at slike falske dokumenter også skulle komme til Norge. Høie understreker at de som kommer fra utlandet uansett må i ti dagers karantene.

9. november innførte norske myndigheter et krav om at de som kommer til Norge må vise frem en negativ koronatest før de slipper inn i landet.

Reglene gjelder for alle utenlandske statsborgere som kommer fra utlandet, med få unntak.

Pendlere fra naboland eller folk i kritiske samfunnsfunksjoner kan slippe.

Ved innreise må man være i karantene i ti dager på egnet sted. I tillegg må man vise fram en negativ koronatest fra siste 72 timer.

Dersom utlendinger ikke kan vise fram en negativ koronatest, kan de vises bort.

Så langt har politiet bortvist over 500 personer på norskegrensa på grunn av smittevernreglene.