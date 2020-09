Mistenkelige funn ved museum på Stord

Politiet har sperret av et område på Sunnhordlandstunet på Stord etter funn av to mistenkelige gjenstander.

Meldingen om funnet av gjenstandene kom inn klokken 22.10 lørdag kveld.

– Vi har bedt bombegruppen om å se på saken, og venter på tilbakemelding fra dem, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NRK.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hva slags gjenstander som er funnet, men det er snakk om to gjenstander som er funnet i umiddelbar nærhet av hverandre i parken ved museet.

– Vi har bedt om at bombegruppen skal identifisere gjenstandene, så får vi se. Vi har ikke fått svar på henvendelsen som går via politiet i Oslo, sier Bjørnsen like etter klokken 6 søndag morgen.

Vakthold

Hun regner med at politiet vil få avklart om bombegruppen kommer allerede tidlig søndag formiddag.

– Vi har vakthold på området, frem til vi vet om det er ufarlig eller ei, forteller Bjørnsen.

Som legger til at de håper de vet mer søndag formiddag.