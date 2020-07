Det er ein varm julidag. Henriette Berle Broch ligg på brygga og solar seg. Ho bestemmer seg for å kjøle seg ned, og hoppar i sjøen.

Det skal vise seg å bli eit skjebnesvangert bad.

I vatnet kjem Henriette borti ein kjetting med skarpe skjel som er festa til brygga, og ho får eit kutt i foten.

LETT Å KUTTE SEG: Brygga er festa med kjetting. Skarpe kantar, skjel, steinar og østers er noko av det ein kan kutte seg på i sjøen.

– Det var ingenting som tilsa at det skulle vere spesielt alvorleg. Det var berre eit vanleg kutt som ein får i sjøen, eit lite uhell, fortel ho.

KUTT: Henriette har stripsa kuttet ho fekk i sjøen. Seinare i saka kan du sjå korleis såret utviklar seg. Foto: privat

Ho skyl foten i saltvatn, slik ho har lært i barndomen, og prøvar å reinse og stripse kuttet sjølv.

Etter kvart blir såret til Henriette vondare og vondare, og foten hovnar opp.

Kuttet skal nesten koste ho foten.

Sjå korleis foten såg ut etter den alvorlege infeksjonen lenger nede i saka. NB! Sterke bilete.

Kjøtetande bakterie

Henriette får kuttet i foten fredag ettermiddag. Søndag blir ho send til hasteoperasjon på sjukehuset.

ALVORLEG INFEKSJON: Henriette Berle Broch var nære på å måtte amputere foten etter at ho kutta seg i foten under eit bad i sjøen i fjor sommar.

– Det burde kanskje ringt nokre bjøller tidlegare, men ein vil jo ikkje forstyrre med noko som ikkje er så alvorleg.

Men alvorleg er nettopp det kuttet i foten viser seg å vere. Ho har fått ein infeksjon med kjøtetande bakteriar.

Legane fortel at dei kanskje må amputere foten. Dersom bakterien spreier seg kan ho døy.

FØR OG ETTER: På biletet til venstre har Henriette allereie teke fleire operasjonar etter at kjøtetande bakteriar angreip foten hennar. Biletet til høgre viser korleis foten ser ut i dag, eitt år etter.

– Det var veldig nære på. Får du kjøtetande bakteriar i blodet står det om livet. Eg hadde to eller tre operasjonar første døgnet, og då sa dei til meg at dei kanskje måtte ta foten min som livreddande tiltak.

Låg risiko i sommar

Det finst fleire typar kjøtetande bakteriar som kan føre til infeksjon. Nokre av dei, vibrio og shewanella, finst i sjøen, og dei trivst ekstra godt når det er varmt i vatnet.

Desse bakteriane er mest vanlege i tropiske strøk, men dei er òg å finne langs kysten i Sør-Noreg.

Bakteriar i sjøvatn som kan gje infeksjonar Ekspandér faktaboks Bakteriar i sjøvatn kan ved vedvarande høge badetemperaturar føre til infeksjonar hos badande gjennom opne sår. Det er spesielt bakteriane Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus og Shewanella putrefaciens som fører til alvorleg infeksjon. Ein «riktig» kombinasjon av lågt saltinnhald (saltvatn og brakkvatn) og høge vasstemperaturar har vist seg å utgjere ein risiko for utsette personar. Dette gjeld spesielt personar med påvist immunsvikt, eldre personar eller personar med leversjukdom eller blodsjukdomen hemokromatose. Milde infeksjonar krev ikkje alltid behandling, medan alvorlege infeksjonar krev rask legebehandling. Det finst i dag ikkje noko tilrådd prøvetakingsprogram for å overvake bakteriane. Både shewanella- og vibrioinfeksjonar vart meldepliktige til Folkehelseinstituttet frå juni 2019. Folkehelseinstituttet hentar òg inn daglege oppdateringar gjennom risikokartet til det europeiske smittevernsenteret ECDC. Ein nasjonal studie på vibrio- og shewanellainfeksjonar er i sluttfasen.

Så langt i sommar er risikoen for infeksjon låg og avgrensa til Oslofjordområdet og ned langs Østfold-og Vestfoldkysten, fortel Line Ødegård Angeloff i Folkehelseinstituttet.

LÅG RISIKO I ÅR: FHI brukar ECDC-kartet til å følgje med på kvar det er risiko for infeksjon ved bading. Låg temperatur i sjøen i sommar gjer at det er liten risiko no. Dess raudare farge på kartet, dess større risiko for alvorleg infeksjon.

Det er rapportert i overkant av 50 milde infeksjonar, men ingen alvorlege tilfelle i Noreg denne sommaren.

Fleire infeksjonar ved varmare somrar

I fjor var det derimot to alvorlege tilfelle, og sommaren 2018 fekk åtte personar alvorleg vibrio- og shewanellainfeksjon etter bading i Oslofjorden.

Etter «ekstremsommaren» 2018 starta FHI eit forskingsprosjekt for å undersøkje om slike vibrio- og shewanellainfeksjonar aukar med klimaendringane.

FORSKINGSPROSJEKT: Line Ødegård Angeloff i Folkehelseinstituttet Foto: Folkehelseinstituttet

– Førebelse resultat viser at talet på sjukdomstilfelle har auka på spesielt varme somrar. Rapporterte tilfelle i 2018 var nesten tre gongar så mange som gjennomsnittet av tidlegare år, forklarar Angeloff i FHI.

Prosjektet viser òg at risikoen for å utvikle ein alvorleg infeksjon aukar med alderen, og han er høgst for personar over 65 år.

Råd for å unngå infeksjon ved bading Ekspandér faktaboks FHI seier det er bra for helsa å bade, men ta forholdsreglar

Har du opne sår bør du unngå å bade. Du kan eventuelt dekkje til såret med heildekkjande, vasstett plaster

Bruk badesko for å hindre rifter og sår under bading, til dømes frå skarpe steinar eller glasskår

Skyl med reint ferskvatn viss du får sår under bading

Korte bad reduserer risikoen. Tørk deg godt med eit reint handkle etter badet

Oppsøk lege raskt dersom såret blir verre og allmenntilstanden blir dårleg. Gje beskjed til legen om at du har bada Kjelde: Folkehelseinstituttet

– Kjempeheldig

Henriette får ikkje påvist vibrio eller shewanella, men diverse andre bakteriar som legane meiner ho fekk i sjøen. Ho får også påvist streptokokk A.

Etter sju veker på sjukehus, over ti operasjonar og hudtransplantasjon, får Henriette forlate sjukehuset med foten i behald.

– Eg er så imponert over legane på Bærum sjukehus. Dei redda livet mitt – i alle fall foten!

Henriette Berle Broch måtte operere ti gongar etter at ho fekk ein alvorleg infeksjon i såret ho fekk då ho bada i fjor. Etter fleire operasjonar byrjar såret til Henriette å sjå betre ut. Her har legane transplantert hud frå låret hennar til foten. Operasjonane var vellukka, og Henriette fekk behalde foten. Her får Henriette trekkje frisk luft utanfor sjukehuset for første gong etter ho fekk den alvorlege infeksjonen. – Eg var temmeleg takknemleg då, seier ho.

– Eg var superheldig som fekk bakteriar som responderer på antibiotika, fortel Henriette, som er uroa for det aukande problemet med antibiotikaresistens i verda.

– Kontakt lege

Tilbake på brygga, eitt år seinare, går Henriette lett og ledig på foten. Når ho tar av skoen kan ein likevel sjå tydelege spor etter den farlege infeksjonen.

EITT ÅR ETTER: Henriette Berle Broch hadde flaks, og berre eit arr på foten vitnar om dei dramatiske vekene i fjor sommar. Å bade på brygga freistar likevel ikkje i år.

Ho vil ikkje råde folk frå å bade, men minner om at ein må vere merksame og ta forholdsreglar.

– For meg er det viktig å fortelje historia mi for at folk skal ta infeksjonar alvorleg og ta kontakt med legevakt umiddelbart om dei opplever smerter som ikkje samsvarar med skaden, for det kan stå om livet.