Misfornøyd med oppslutningen i Oslo: – Enkelte hos oss er bedagelig anlagt

– Da jeg var leder i Oslo Frp, var vi oppe på nesten 15 prosent. Det har gått veldig fort nedover, konstaterer Christian Tybring-Gjedde.

Det er to og et halvt år siden Frps daværende fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet, og hele fylkesstyret i Oslo ble satt under administrasjon.

Ugland Jacobsen ville ta Oslo-partiet i nasjonalkonservativ retning, og stilte også spørsmål ved om Siv Jensen skulle stå øverst på nominasjonslisten. Da fikk partiledelsen nok.

Men to år etter striden ligger partiet fortsatt bare i overkant av 5 prosent på målingene.

Tybring-Gjedde mener partiet nå har tapt sakseierskap til saker som er viktige for velgerne i Oslo, i tillegg til at partiet har mistet kjente profiler.

– Det tar tid å bygge profiler. Det begynner med at du er villig til å stå frem i mediene og er engasjert. Man er ikke genuint interessert i saker. Brenner ikke for lokale saker. Det må man gjøre.

Mens Frp gjør det sterkt i flere vestlandsfylker og i Nord-Norge, har partiet slitt med både oppslutning og intern strid i flere av de store byene.

– Vi er dårlige i Kristiansand, Trondheim, Bergen og Oslo. Igjen har det vært splittelse i flere av byene mellom to-tre fløyer og hvilken strategi man skal velge. Det er ikke lett altså. Jeg misunner ikke oppgaven de har i Oslo. Men det begynner med engasjement, sier han.

– Mener du at den nye ledelsen i Oslo har det som trengs?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Tybring-Gjedde etterlyser at Oslo-partiet markerer seg i viktige saker i Oslo som småhusplanen, diskusjonen om fortetting og økt boligutbygging.

– Jeg har ikke sett at Oslo Frp har vært ute på disse sakene, og det savner jeg virkelig. Jeg hadde håpet vi skulle gjøre det bedre enn vi gjør det.

– Vi må snakke med utestemme. Vi har snakket nok med innestemme.

– Vi må vise at vi tør å være engasjerte, og sette oss inn i sakene. Om det er lokaliseringssaker, plassering av museer eller kultur, det er veldig mange ting vi burde mene noe om som jeg føler vi er fraværende på.

– Bedagelig anlagt

Kriminalitetsutviklingen i Oslo øst har fått mye oppmerksomhet det siste året. Politiet har trappet opp innsatsen i 6 områder av hovedstaden politiet kaller utsatte soner.

Inspirasjonen er hentet fra Sverige.

En ung mann ble skutt ved Lofsrud skole høsten 2021. Politiet rykket ut med store styrker. Foto: NTB

Tybring-Gjedde mener Oslo-partiet heller ikke har markert seg nok i kriminalitetsdebatten.

– Hele utviklingen i Oslo øst, skole- og utdanningssystemet der det er mye vold mot lærere. Vi ser ikke at Frp er tydelig der og kommer med løsninger.

– Integreringen har sviktet, og foreldrene har et stort ansvar overfor de mange som ikke er integrert, som skaper mye gjengproblematikk. Der burde vi vært tydeligere.

Han kommer også med et klart stikk til de nye kreftene i Oslo Frp:

– Jeg tror det er enkelte hos oss som er mer bedagelig anlagt så det er lettere å gjemme seg bort. Men oppslutningen kommer ikke av seg selv. Da må man være engasjert og ute i mediene, og der har vi sviktet.

– Har ikke prestert godt nok

Frps førstekandidat i Oslo, Lars Petter Solås, er ikke enig i kritikken fra sin partifelle.

– Vi har ikke prestert godt nok, erkjenner førstekandidat Lars Petter Solås i Oslo Frp. Foto: William Jobling / NRK

– Jeg er stolt av de som er aktive i Oslo Frp. De er gode kolleger av meg, og de vil jeg heller bruke tid på å snakke opp.

Samtidig er han enig i at oppslutningen i Oslo ikke er noe å rope hurra for.

– Vi har ikke prestert godt nok i de siste valgene.

– Vi er i en angrepsposisjon. Vi er utfordrerne, og den flyten vi er på nå, den har jeg absolutt tro på kommer til å gi oss en høyere oppslutning, sier Solås.

Han mener det er et samlet lag som nå har tatt over styringen av Oslo Frp, med lite intern uenighet.

– Når det kommer til de utfordringene vi har hatt organisatorisk i Oslo Frp så er jo ikke det noen hemmelighet. Det har vært åpent i media. Men det er et kapittel dagens Oslo Frp har lagt bak seg. Vi har positiv stemning internt, mange står på for å gjøre den beste valgkampen vi har gjort på mange år, og den står vi samlet om.

Kritikken fra Tybring-Gjedde om at det mangler genuint engasjement for lokale saker, er han heller ikke enig i.

– De som skal felle den dommen over oss er velgerne i september.

– De jeg har med meg på valglisten er folk som er glad i byen vår, og som tror på det prosjektet som jeg står i spissen for.