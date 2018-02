Misbrukte Tybring-Gjeddes bilde på Tinder

– Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor noen gjør dette, men kan ikke skjønne annet enn at det er for å svindle og lure folk, sier Tybring-Gjedde til NRK.

Svindlerne har brukt et ekte bilde av Tybring-Gjedde til å opprette profilen, men bommet på alderen. Stortingsrepresentanten er 25 år gammel. Foto: Skjermdump

I sjekkeappen Tinder hadde noen laget en profil med Høyre-politikerens bilde og navn. Selv ble hun ikke oppmerksom på det før en bekjent så profilen, og startet en samtale med personen bak den.

– Det var veldig ubehagelig, for dette er en person som skriver aktivt med andre med mitt navn. Jeg har siden fått vite om en som hadde avtalt med å møte den falske meg for en kaffe til uken, sier Tybring-Gjedde.

Utbredt problem

Tybring-Gjedde har fått mange henvendelser etter at hun la ut bilder av den falske profilen på sin Facebook-side. Foto: Skjermdump / Facebook

Etter at stortingspolitikeren skrev om hendelsen på sin Facebook-profil har hun også blitt kontaktet av mange mennesker som har opplevd å få sin identitet misbrukt på samme måte.

Tjenesten Slettmeg.no, som bistår folk som føler seg krenket på nettet, mottar årlig tusenvis av henvendelser fra folk som ønsker å få slettet profiler på internett.

– Jeg tror ikke dette er noe som rammer politikere spesielt, det er veldig mange som opplever at deres bilder blir brukt i annonser, datingsider og falske Facebook-profiler, forklarer Tybring-Gjedde.

Ber folk rapportere

Samtalen med en bekjent av Tybring-Gjedde tyder på at de som står bak den falske profilen, ikke hadde gjort særlig god research. «Mathilde» skriver nemlig at hun jobber på Nille. Foto: Skjermdump

Tybring-Gjedde sier hun foreløpig ikke vil politianmelde saken, men at det er noe hun vil vurdere hvis hun oppdager flere falske profiler.

– De groveste tilfellene skal politianmeldes, og det skal følges opp. Men sosiale medier og datingsider har også et veldig stort ansvar for å sikre at dette ikke skjer, mener Tybring-Gjedde.

Selv har hun meldt fra om saken til Tinder, og håper de sørger for at den raskt blir slettet. Hun anbefaler andre som blir utsatt for lignende saker om å søke hjelp hos nettjenesten Slettmeg.no.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Tinder, men hadde mandag kveld ikke fått svar fra datingtjenesten.