Miriam (36) risikerer å tape pensjon etter fedrekvoten ble utvidet: – Nedverdigende 

– Jeg har aldri vært klar når de er 7 måneder. Hverken jeg eller babyen. Jeg er blitt tvunget til å ta ulønnet permisjon, fordi det er ingen andre måter å gjøre det på, sier trebarnsmor Miriam Knotten Tømte.

For syv måneder siden kom Luca Emmanuel til verden, som nummer tre i barneflokken. Familien bor på Moltustranda i Herøy kommune, og hverdagslivet beskriver hun som både kos, kaos og fantastisk.

Men tiden løper før hun må tilbake i full jobb som daglig leder i en hobby-, gave og instrumentbutikk som er en halvtimes kjøretur unna.

– Egentlig skulle jeg begynt på jobb mandag, sier hun.

Flere tar ulønnet permisjon

I år er fedrekvoten 30 år. Den er blitt trappet opp i flere runder. Til sammen får foreldre 49 uker med full lønn.

Tre uker får mor i forbindelse med fødsel, mens 15 uker er øremerket henholdsvis far og mor. Fellesperioden er på 16 uker. Fordelingen ble innført av Solberg-regjeringen i 2018 for å sikre mer likestilling.

Én av foreldrene kan være hjemme over 7 måneder hvis de velger 100 prosent foreldrepenger, eller inntil 9 måneder om de velger 80 prosent.

Nav-sjef Hans-Christian Holte stiller spørsmål ved hvor godt ordningen har truffet. Nav utførte en Foreldrepengeundersøkelse i 2021, hvor tre av fire kvinner svarte at de fikk for lite tid hjemme.

Nesten halvparten av kvinnene i undersøkelsen sa at de tok ut ulønnet permisjon. Også blant kvinnene som tok 80 prosent foreldrepenger, var andelen over 42 prosent.

I 2008 tok til sammenligning én av fem kvinner ut ulønnet permisjon for å få mer tid hjemme.

– Slik foreldrepengeordningen nå virker med tredeling, er det på den ene siden slik at den bidrar til likestilling ved at fedrene bruker den delen av kvoten som er tildelt bare dem. På en annen side kan vi se at mange kvinner tar ut ulønnet permisjon. Det trekker litt i andre retningen. Det er et sammensatt bilde vi får, sier Holte til NRK.

Nav-sjef Hans-Christian Holte ser at fedrekvoten har ført til at flere menn tar foreldrepermisjon, men at kvinnene ofte bestemmer fordelingen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Nav vet ikke om det er en årsakssammenheng mellom fedrekvoten og ulønnet permisjon. Holte mener det også kan være en koronaeffekt i tallene, i en periode folk var mer hjemme og hadde bedre økonomi.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ser at dagens innretning kan gjøre at kvinner ikke får ammet i tråd med anbefalingene.

– Vi jobber fortsatt med hvordan vi best kan følge opp punktene om foreldrepermisjon og amming i regjeringsplattformen. Jeg ser på muligheten for å eventuelt gjøre foreldrepengeordningen mer fleksibel, sier hun til NRK.

Mister rett til sykepenger etter 2 uker

De fleste som tar ut ulønnet permisjon risikerer også å falle ut av pensjon- og forsikringsordningene til arbeidsgiver. I tillegg forsvinner flere rettigheter som arbeidstakere i full jobb har.

– Du kan miste retten til sykepenger allerede etter 2 uker i ulønnet permisjon, og du kan miste pensjonsopptjening, sier Holte.

Da tallene ble lagt fram i fjor, sa Toppe at tap av rettigheter var det motsatte av likestilling.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Tom Balgaard / NRK

Hun viser nå til at kvinnene har rett på inntil 4,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden i pensjonsopptjening ved omsorgspermisjon, og sier regjeringen ikke har planer om å gjøre endringer.

– Det at så mange kvinner tar ut ulønnet permisjon er ikke uproblematisk. De mister da noen arbeidstakerrettigheter, pensjonsopptjening og ansiennitet, og har dermed også en uheldig likestillingskonsekvens, sier Toppe, som også trekker fram at fordelen er at flere menn tar mer permisjon.

– Vurderer regjeringen i å forlenge foreldrepengeperioden, slik at foreldrene får mer enn 49 uker med 100 prosent lønn?

– Vi har allerede en lang foreldrepengeperiode og det ikke aktuelt for oss å forlenge denne nå. Det vil være dyrt og det vil være vanskelig å prioritere dette i den økonomiske situasjonen vi er i. Men vi utreder, som følge av budsjettforliket med SV, 90 prosent dekningsgrad, som kan gjøre ordningen mer fleksibel for foreldrene, sier Toppe.

– Nedverdigende

Tømte ammer fortsatt sønnen, og opplever at han ikke vil ta flaske eller har klart å spise seg mett nok på grøt ennå til at hun kan gå tilbake i full jobb.

Hun tok kontakt med Nav denne uken, og fant ut at hun kunne få noen uker ekstra fra fars kvote fordi hun var sykemeldt tidligere i permisjonstiden.

Deretter planlegger hun å ta ut ulønnet permisjon enda en gang, og er fullt klar over at hun kan tape økonomisk og at det blir trangt å leve på én lønning.

– Det er litt nedverdigende også, at du må velge å gå hjemme ulønnet, og du får ingenting. Du får ikke pensjonspoeng eller rett på sykepenger, sier Tømte.

– Hadde det gått an å amme på jobb for deg?

– Jeg har snakket med sjefen min og jeg har rett på tilrettelegging. Jeg har vurdert å ta med gutten på jobb, ta med bæresele og lage en liten plass til ham, men jeg måtte jo ha satt meg og ammet. Det kan ta ganske lang tid, sier hun.

Enn så lenge kan trebarnsmor Miriam Knotten Tømte være hjemme med yngstemann. Foto: Privat

Tømte er alene i butikken på jobb. Fortvilt skrev hun et innlegg i Facebook-gruppen «Permisjonsopprøret» i midten av februar for å be om råd.

«Skal pappa bruke permisjonen sin på å kjøre til der ej jobba (en halvtime) og være der rundtom så ej får jobbe? Og når eg må amme, så sett ej en lapp på døra på butikken min at no er det ammepause? Så for kundene vente?.»

– Feil plass å snakke om likestilling

Tømte ser andre kvinner skriver innlegg i gruppen med over 30.000 medlemmer i sosiale medier, og fikk selv et råd hun har sansen for.

– Det var en som foreslo å lage baby- og pappakrok i butikken, så inviterer du alle politikerne og ber de komme og se, og spør om dette er til barnets beste, sier hun og humrer.

Hun støtter at fedre har en kvote, men mener den siste opptrappingen har gjort det knotete for mødre som opplever at 31 uker er for kort tid med barnet.

– Problemet er at mors permisjon er for kort. Vi må få bestemme litt mer selv, sier hun og fortsetter:

– Det er noe spesielt når en kropp skal føde ut et barn. Du trenger tid, og du skal få til amming eller pumping, du skal gjøre det om natten og får ikke nattesøvnen din. Hun ene sov ikke mye på natta, og da er du ikke klar for å gå på jobb om morgenen når du har vært oppe hele natten med en grinete baby, sier trebarnsmoren.

Ideelt mener Tømte at hun burde få vært med barnet inntil 52 uker med foreldrepenger for å få til spising og søvn. God nok tid til å nyte tiden med barnet.

Far kunne fått en kvote på minst tre måneder, mener hun.

– Når far kan føde, kan vi snakke om likestilling. Det er mor som føder, og går ni måneder med babyen i magen. Babyen er tett knyttet til mor. Det tar lang tid før du føler deg som du var, og det er vi som føder og som ammer. Jeg synes det er vanskelig. Det er feil plass å snakke om likestilling, sier hun.