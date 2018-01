Minst to omkom i togulykke i Italia

Toget sporet av et sted mellom Segrate og Pioltello rundt 4 mil fra Milano, ifølge La Repubblica. Minst ti personer er alvorlig skadd, skriver avisa.

Ytterligere 100 personer skal være lettere skadd, opplyser politiet.

Minst to personer omkom da et tog sporet av utenfor Milano i morgentimene torsdag. Foto: Stringer / Reuters

Reuters melder at så mange som fem personer kan være omkommet, ifølge redningsmannskaper på stedet.

En rekke ambulanser er på plass ved ulykkesstedet, og sykehuset i Monza har utsatt alle planlagte operasjoner som ikke er hastesaker, for å kunne håndtere alle de skadde.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Avsporingen fant sted rett ved togstasjonen i Pioltello, rundt 4 mil fra Milano.

Jobber på stedet

Flere personer skal ifølge ANSA fortsatt befinne seg inne i roget, og brannmannskaper jobber på stedet for å få folk ut av vognene.

Togselskapet Trenord fikk siste registrerte posisjon på toget klokka 6.57, som antas å være ulykkestidspunktet.

Togselskapet skriver på Twitter at trafikken mellom Treviglio og Milano er stanset på grunn av en «teknisk ulempe» med et tog.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Teknikere jobber på stedet for å finne årsaken til avsporingen.

Ifølge nyhetsbyrået ANSA tyder informasjonen så langt på at toget sporet av på vei ut fra stasjonen. La Repubblica skriver at en foreløpig rekonstruksjon kan tyde på at ulykken skjedde ved en sporveksling mellom Segrate og Pioltello.

Det ser ut til at de to første av togets fem vogner ikke hadde noen problemer, men at de tre neste sporet av.

– Ristet

Toget sporet av like før klokka 7 torsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. Toget sporet av like før klokka 7 torsdag morgen.

25 år gamle Gianmarco var om bord i toget.

– Kort tid før Pioltello begynte hele toget å riste, og vi skjønte at noe var på vei til å skje, sier han til La Repubblica.

Han forteller at det var mange personer om bord, og det ristet i et sted mellom tre og fire minutter, før det kom «et slag».

Ei jente som var om bord på toget ringte moren sin og ba om hjelp, skriver avisa.

– Hun sa at toget holder på å spore av, forteller moren, som sammen med jentas far fortet seg til stedet.

– Hun var redd, sier moren, og forteller at hun ikke har fått kontakt med datteren etter ulykken.

– Alvorlig ulykke

Svenske Lena Henriksson var på vei med tog fra Milano, men om lag ti minutter etter at de forlot stasjonen stanset toget. Til NRK forteller hun at etter rundt 45–50 minutter kom en billettkontrollør forbi.

– Han sa det hadde skjedd en alvorlig ulykke og at det var omkomne, sier Henriksson. Toget snudde da tilbake til stasjonen.

I likhet med mange andre skandinaver er hun i Italia for å delta i skirennet Marcialonga. Rennet starter i Moena i Trento, nordøst for Milano.