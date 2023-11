Minst seks departementer har ikke egne aksjeregler: – På høy tid

Finansdepartementet hadde for første gang handelsforbud for sine ansatte fra 1. august til statsbudsjettet ble lagt fram 6. oktober.

Dette skal de gjøre hvert år fremover, opplyser kommunikasjonssjef Tor Borgersen til NRK. Departementet har nemlig endret retningslinjene for aksjehandling det siste halvåret.

Blant regelendringene er et årlig handelsforbud i perioden der de jobber med statsbudsjettet.

Forbudet omfattet ikke spareavtaler inngått før 1. august 2023.

– Retningslinjene som gjaldt før 1. september, åpnet også for å kunne pålegge et tidsbegrenset handleforbud for ansatte. Derfor ble det innført allerede fra 1. august i år, selv om de nye retningslinjene ikke trådte i kraft før 1. september.

– Videre er muligheten til i særlige tilfeller å nedlegge helt eller delvis handleforbud for en tidsbegrenset periode videreført, skriver Borgersen videre i en e-post til NRK.

Jusprofessor Eivind Smith mener sakene denne høsten viser et behov for generelle aksjeregler for alle som jobber i alle departementene.

Han påpeker at svært mye som skjer i departementene ikke skjer på politisk nivå, men på embetsnivå.

– Selv om den politiske ledelsen er mer synlig enn embetsverket, så betyr det mye for tilliten til forvaltningen at vi kan stole på at embets- og tjenestemenn har fellesskapets, ikke sine egne, interesser for øye under arbeidet. Derfor er det på høy tid at vi får generelle regler som de er pålagt å følge og som kan kontrolleres, sier Smith til NRK.

SMK vil ikke ha årlig forbud

Ifølge Borgersen i Finansdepartementet begynte arbeidet med å stramme inn reglene for aksjehandler i vinter.

Aftenposten omtalte tirsdag at to investeringsdirektører i departementet har drevet med omfattende aksjeinvesteringer ved siden av jobben.

Departementet svarer ikke på spørsmål fra avisen om de to byråkratenes handling har medvirket til innstrammingen i departementets retningslinjer.

Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor. Foto: William Jobling / NRK

Også Statsministerens kontor (SMK) hadde handelsforbud for ansatte før budsjettet ble lagt fram i oktober.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK «takker pent nei» til et intervju med NRK, men opplyser om at SMK vil vurdere handelsforbud fra år til år.

Altså innfører de ikke et årlig forbud mot aksjehandling før budsjettet legges fram, slik som Finansdepartementet gjør.

Hjukse skriver også, gjennom kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen, at i år var første gang de innførte et slikt forbud.

Flere departementer har ikke egne retningslinjer

Det er departementene selv som utarbeider egne etiske retningslinjer for sine ansatte.

Da Jonas Gahr Støre og SMK ba om aksjefrys og handelsforbud blant politikere og ansatte før framleggingen av statsbudsjettet, gjaldt det bare de som SMK har arbeidsgiveransvaret for.

Altså, politikere og ansatte ved SMK.

NRK har vært i kontakt med flere departementer om de gjorde det samme som Finansdepartementet og SMK – eller om de har planer om å gjøre det videre.

I kartleggingen til NRK kommer det frem at minst seks departementer har ikke egne aksjeregler for sine ansatte. Flere vurderer nå regelendringer:

Forsvarsdepartementet opplyser at de ikke har egne retningslinjer for aksjekjøp. De svarer ikke på om de vil endre dette.

opplyser at de ikke har egne retningslinjer for aksjekjøp. De svarer ikke på om de vil endre dette. Landbruks- og matdepartementet har ikke egne retningslinjer for aksjehandler for ansatte, men vurderer om det er behov for å endre dette.

har ikke egne retningslinjer for aksjehandler for ansatte, men vurderer om det er behov for å endre dette. Olje- og energidepartement har forbud for ansatte i enkelte avdelinger mot å eie eller handle med aksjer og verdipapir knyttet til aktører i de bransjer som omfattes av departementets ansvarsområde. For departementets administrative ledergruppe gjelder dette for alle departements ansvarsområder.

har forbud for ansatte i enkelte avdelinger mot å eie eller handle med aksjer og verdipapir knyttet til aktører i de bransjer som omfattes av departementets ansvarsområde. For departementets administrative ledergruppe gjelder dette for alle departements ansvarsområder. Samferdselsdepartementet opplyser at de fra neste år vil innføre et tidsavgrenset handelsforbud i perioden fra de mottar budsjettmaterialet til statsbudsjettet legges fram. De hadde ikke dette i år og har ikke hatt det tidlig. Det jobbes med å fastsette retningslinjer på dette.

opplyser at de fra neste år vil innføre et tidsavgrenset handelsforbud i perioden fra de mottar budsjettmaterialet til statsbudsjettet legges fram. De hadde ikke dette i år og har ikke hatt det tidlig. Det jobbes med å fastsette retningslinjer på dette. Næringsdepartementet undersøker om det er behov for justering av eksisterende retningslinjer i departementet etter at SMK og Finansdepartementet justerte sine. Departementet innførte ikke et handelsforbud i forbindelse med statsbudsjettet i år, og har ikke gjort dette tidligere.

undersøker om det er behov for justering av eksisterende retningslinjer i departementet etter at SMK og Finansdepartementet justerte sine. Departementet innførte ikke et handelsforbud i forbindelse med statsbudsjettet i år, og har ikke gjort dette tidligere. Kommunaldepartementet har ikke egne retningslinjer for aksjehandling, og hadde ikke et handelsforbud fram mot fremleggelsen av statsbudsjettet.

har ikke egne retningslinjer for aksjehandling, og hadde ikke et handelsforbud fram mot fremleggelsen av statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at de vil vurdere handelsforbud neste år, men at de ikke hadde dette i år. Statssekretær Cathrine Lofthus sier det innenfor departementets ansvarsområde er få budsjettopplysninger som har betydning for aksjeverdier.

opplyser at de vil vurdere handelsforbud neste år, men at de ikke hadde dette i år. Statssekretær Cathrine Lofthus sier det innenfor departementets ansvarsområde er få budsjettopplysninger som har betydning for aksjeverdier. Utenriksdepartementet skriver de vil vurdere hva slags justeringer av eksisterende retningslinjer de skal gjøre fremover, men at de ikke har hatt handelsforbud i forbindelse med statsbudsjettet.

Jusprofessor ber om utredning

Jusprofessor Smith mener det må en utredning til for å finne fram til regler for departementene.

Et viktig element mener han bør være handelsforbud i en periode før statsbudsjettet legges frem, slik Finansdepartementet har innført.

Eivind Smith er professor i forvaltningsrett ved UiO. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Et annet element bør være et generelt forbud mot, eller i det minste åpenhet om, investeringer i sektorer som ligger under arbeidsområdet til den delen av departementet der vedkommende jobber. Samtidig er det viktig å finne en balanse. Det kan åpenbart ikke være forbudt for embetsmenn å ha formue eller eiendom.

– Men kan man «retningslinje seg ut» av alle problemstillinger?

– Nei. Dette skyldes for det første at interne «retningslinjer» smaker litt av råd og formaninger, og uansett ikke er tilstrekkelig synlige for utenforstående.

– Men det skyldes også at noenlunde firkantede og enkle regler som kan håndheves og kontrolleres etter relativt enkle kriterier, vil være langt mer robuste enn enda flere sider i en eller annen håndbok, sier Smith.

Han legger til at kriteriene bør utformes slik at de kan gjelde for alle departementene, og helst vedtas i loven.