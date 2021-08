Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da pandemien brøt ut, ble hjemmekontor løsningen for en rekke bedrifter så å si over natten. Halvannet år senere er mange i tenkeboksen.

NRK har vært i kontakt med en rekke arbeidsplasser som innfører fleksible løsninger. De ansatte skal kunne jobbe både hjemmefra og på kontoret.

Nå viser det seg at interessen for hjemmekontor er betydelig større i Oslo, Viken og Rogaland, enn i andre deler av landet. 69 prosent av bedriftene i Osloområdet sier de har diskutert bruk av hjemmekontor.

23 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark sier det samme. Det viser en fersk undersøkelse NHO har gjort blant sine medlemsbedrifter.

Undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter: Har din bedrift diskusjoner om fremtidig bruk av hjemmekontor? Ja Nei Vet ikke/ ikke aktuelt Agder 32% 47% 21% Møre og Romsdal 32% 52% 16% Vestland 31% 56% 14% Nordland 31% 60% 9% Trøndelag 32% 56% 12% Rogaland 42% 43% 15% Troms og Finnmark 23% 64% 13% Vestfold og Telemark 34% 58% 8% Innlandet 33% 48% 19% Viken 46% 43% 11% Oslo 69% 23% 8%

Kilde: NHO

Ønsker ansatte på kontoret

IT-bedriften Serit Eltele i Alta har også måttet benytte hjemmekontor under pandemien. Direktør Jens-Harald Jenssen er åpen for det han kaller «hybride løsninger» for de ansatte fremover.

Samtidig er han ikke i tvil om at det er best å møtes på jobb.

Jens-Harald Jenssen, direktør i IT-selskapet Serit Eltele i Alta i Finnmark. Foto: Helge E. Johansen

– Vi liker å skape energi på jobb når folk møtes på kontoret. Det er det som er det foretrukne budskapet fra oss, sier han.

Han mener det å være fysisk på jobb har stor verdi.

– Det er møte mellom mennesker, den energien og spøken som vi kan slå av kollegaer imellom. Det at vi sitter «face to face» og kan diskutere utfordringer.

Bruken av hjemmekontor har variert fra sted til sted under pandemien. Det er langt flere bedrifter i Oslo som har måttet sende ansatte på hjemmekontor, enn bedrifter i Troms og Finnmark. Det kan være en grunn til at flere har diskutert dette i Oslo, mener NHO.

Mann på hjemmekontor på et kjøkken i Oslo. Illustrasjonsfoto. Foto: Thomas Brun / NTB

40 prosent av bedriftene i Troms og Finnmark har hatt ansatte på hjemmekontor under pandemien mot 75 prosent i hovedstaden, viser tall fra NHO.

– Her i Alta har de fleste kort vei til jobb - og ingen kø. Alle her på kontoret mener det også kan være en grunn til at hjemmekontor ikke er så viktig nordpå, sier Jenssen.

Store bedrifter er mest positive til hjemmekontor

Det er også forskjell på små og store bedrifter. Flere større bedrifter sier de har snakket om hjemmekontor, enn bedrifter med få ansatte.

Jenssen mener også at det at det er mange mindre bedrifter i Troms og Finnmark, kan være en grunn til at bedriftene der ikke er så positive.

Forskjellen på små og store bedrifter: Har din bedrift diskusjoner om fremtidig bruk av hjemmekontor? Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt Bedrifter med opp til ni årsverk 25% 54% 21% Bedrifter med 50 eller flere årsverk 68% 28% 4%

Kilde: NHO

Usikker på effekten

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO. Foto: Moment / Moment Studio

NHO vil følge utviklingen nøye fremover.

– Vi trenger mer kunnskap. Arbeidsplassene er forskjellige, og behovene for både bedriftene og de ansatte er forskjellige. Derfor må vi være forsiktige med å utvikle et regelverk som er for rigid. Konsekvensene av et fleksibelt arbeidsliv og mer hjemmekontor er fortsatt usikre, sier Nina Melsom.

Hun er direktør i arbeidsliv og forhandlinger i NHO. Hun mener vi foreløpig ikke vet nok om hva som er best for bedriften og den ansatte.

Samtidig mener hun at det er viktig at samfunnet legger til rette for at bedriftene kan være fleksible.

– Tidsbesparende og effektivt

Rådgivningsselskapet Agera holder til i Oslo. De hadde ansatte på hjemmekontor også før pandemien. For dem fungerer det godt, forteller Andreas Wabø som er grunnlegger og partner.

Andreas Wabø i samtale med en kollega på kontoret, i lokalene til Agera. Foto: Kanon Foto

– Fordelen ved hjemmekontor handler blant annet om tidsbesparelse ved at man slipper å reise til og fra jobb og sitte i kø, sier Wabø.

Han mener hjemmekontor ofte er vel så effektivt som det å være på jobb.

– Det er lite forstyrrelser og muligheten til å konsentrere seg er for mange bedre på hjemmekontor, sier han.

Rådgivingsselskapet har 12 ansatte og har flyttet inn i mindre lokaler i Oslo sentrum. De mener de ikke trenger plasser til alle på jobb samtidig. Fellesarealer og møterom deler de med andre selskaper.

I Alta utelukker ikke Jens-Harald Jenssen at forskjellen på nord og sør også kan ha noe med befolkningen å gjøre:

– Kanskje vi er mer sosiale nordpå? ler han.