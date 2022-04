Nødetatene er på stedet i forbindelse med en frontkollisjon på E6 ved Olavsgård i Lillestrøm.

Politiet fikk en rekke meldinger om en personbil som kjørte motgående på E6 like før 10.30 onsdag kveld, opplyser operasjonsleder Kristian Loraas til NRK.

– Bilen kjørte nordover i sydgående retning, og like etter fikk vi melding om at den har kjørt inn i et vogntog, sier Loraas.

Minst én person er omkommet i ulykken, skrev politiet på Twitter.

– Vi jobber med varsling av pårørende i dette øyeblikk, men vi har ikke 100 prosent sikker ID på avdøde enda.

Veien er helt stengt sydgående retning, og vil være stengt i en god stund utover natta.

Brannvesenet i Lillestrøm har rykket ut til ulykken.

Vegtrafikksentralen Øst skriver også at det har vært en alvorlig trafikkulykke.

– Trafikken står stille på stedet. Omkjøring blir skiltet via rv. 22 Kjellerholen, skriver de.

Ifølge vegtrafikksentralen stod trafikken i retning Gardermoen stille på grunn av opprydding. Nå går trafikken i høyre felt.