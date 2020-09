Minst 28 har mistet livet i branninferno i USA

– Vi har kjørt i drøye to timer nå. Vi følger med på en app som forteller oss hva luftkvaliteten er, og det er veldig dårlig luft, forteller Vegard MacNeill Sætre til NRK.

Vegard og Keeley MacNeill Sætre kjører fra Oregon til nasjonalparken Yellowstone. De forteller om dårlig sikt, konstant røyklukt og aske på bilen.

Ifølge ekteparet er det som skulle ha vært en fantastisk utsikt redusert til kanskje 200 meter sikt på veien.

Keeley jobber med et forskningsprosjekt i nasjonalparken Yellowstone.

Derfor har paret reist fra Albany i delstaten Oregon, hvor skogbrannene har herjet i lang tid. Paret har tatt kjøreturen på rundt 12 timer mange ganger før. De ser forskjell på landskapet. Det vil si, de ser forskjell på det de ser gjennom røyken.

Vegard forteller at maskene amerikanerne er pålagt å gå utendørs med på grunn av koronaviruset, raskt blir skitne av asken i lufta.

2 centimeter aske på bilen

– Disse blå maskene ser ut som sånne kirurgmasker, det tar en halvtime-time før de er fylt opp med sot, sier Vegard.

– For fem dager siden våknet vi og da hadde jeg drøye 2 centimeter med aske på bilen.

Nærmere hundre branner herjer på vestkysten av USA. Sterke vindkast sprer og gir liv til flere, dødelige skogbranner.

Bare i Oregon, der Vegard og Keeley bor, er en halv million mennesker evakuert.

360.000 hektar er svidd av de siste dagene. Vegard forteller om hele småbyer som har blitt slukt av flammene.

Byen Molalla, som ligger rundt 40 kilometer fra Portland, beskrives av Reuters som «en askefylt spøkelsesby». De 9000 innbyggere ble evakuert.

28 personer har mistet livet og mange er savnet etter brannene i delstatene Washington, Oregon og California, melder CNN søndag.

Bekymret for de hjemløse

– Man kan ikke lenger oppholde seg tidsubegrenset i et område, sier han, og forteller om røyklukten som henger i lufta, selv inne i husene.

– De første dagene klarte luftrenseanleggene og å holde tritt, men nå er det kun HEPA-filtrene i bilen som klarer å holde det luktfritt inni bilen, sier Vegard.

De bruker også masker inne i bilen på grunn av den dårlige luftkvaliteten.

Dramatiske brannscener utenfor bilvinduet.

Vegard og Keeley anser seg selv som heldige. Foreløpig må ikke innbyggerne i Albany evakuere. Og må de forlate huset, har de familie i Sør-Dakota som har plass til dem.

Paret er mer bekymret for andre. På vestkysten i USA er det nemlig mange hjemløse.

Per januar 2019 estimerte United States Interagency Council on Homelessness at 15.876 mennesker var hjemløse i Oregon. I nabostaten California er tallet på 151.278.

– Vi er trygge, det er vi. Men det er rart med det, vestkysten av USA tiltrekker seg mye mennesker som ikke har hjem og som ikke har så mye.

Ifølge Sætre gjør milde vintre at man ikke trenger et hus, men kan sove ute i telt i de store skogområdene. Samtidig understreker han at de som bor i telt har det mer vanskelig nå.

– Det er ganske mange mennesker som potensielt har et stort problem, forteller Vegard.