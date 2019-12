Minst 14 i døde etter skuddveksling i Mexico: Vil ikke ha Trumps «hjelp» i kartellkrigen

Myndighetene i den nordlige meksikanske delstaten Coahuila sier at statlige politistyrker barket sammen med det som etter alt å dømme var medlemmer av «Cártel del Noreste» (Nordøstkartellet) i Villa Unión lørdag.

Byen, med om lag 3.000 innbyggere, ligger en snau times kjøretur unna grensen til USA.

Kartellemedlemmene ankom grensebyen i en kolonne av pickuper, før de gikk til angrep på kommunale bygninger, opplyser delstatsguvernør Miguel Angel Riquelme.

Riquelme møtte lørdag pressen foran Villa Unións sønderskutte rådhus. Han sier delstatspolitiet reagerte med «besluttsomhet» i møte med de antatte kartellmedlemmene.

Reuters skriver at fire politimenn og sju kartellmedlemmer ble drept i skuddvekslingen, som varte om lag en time. Seks politimenn ble skadd. I tillegg ble tre uidentifiserte personer funnet døde langs en landevei.

Delstatsguvernør i Coahuila, Miguel Angel Riquelme, viser fram en politibil som er gjennomboret av kuler. Foto: Gerardo Sanchez / AP

Barn og offentlige ansatte savnet

Bilder fra nyhetsbyrået AP viser politibiler og kartell-pickuper som skal ha blitt skutt i stykker i kampene.

En av pickupene er tydelig merket med Cártel del Norestes initialer, et symbol på smuglerkartellets åpenbare tilstedeværelse i det nordlige Mexico.

Uverifiserte videoer i sosiale medier gjengitt i meksikanske medier viser rekken av pickuper, fylt til randen av tilsynelatende væpnede menn, som kjørte inn i Villa Unións gater lørdag. 12 kjøretøy og en rekke våpen er beslaglagt etter sammenstøtene.

Ifølge Riquelme skal i tillegg mange være savnet etter lørdagens hendelser. Flere av disse hadde tilknytning til borgermesterens kontor, i tillegg til et barn, opplyser delstatsguvernøren.

Sikkerhetsstyrker skal være utplassert i byen i flere dager fremover for å gjenopprette ro og orden.

Sivile i Villa Unión rydder opp etter gårsdagens sammenstøt. Et barn skal være blant de savnede etter hendelsen, ifølge myndighetene. Foto: Gerardo Sanchez / AP

Nesten 30.000 drap i år

Drapsstatistikken i Mexico er historisk høy og har økt med 2 prosent de første ti månedene med Andrés Manuel López Obrador som president. Etter at Obrador kom til makten lovet han å forsøke å konfliktene knyttet narkokartellene.

Reuters skriver at Obradors «venstreorienterte» fremgangsmåte har fått kraftig kritikk den siste tiden, blant annet etter at kartellmedlemmer tvang politiet til å løslate sønnen til den beryktede kartellsjefen Joaquin «El Chapo» Guzman tidligere i år.

Så langt i år har det vært 29.414 drap, ifølge føderale myndigheter. I samme periode i fjor var tallet 28.869 drap.

NRK har tidligere skrevet om hvordan 80 personer i snitt blir drept i Mexicos brutale narkokrig hver dag. I en rekke delstater erkjenner myndighetene å ha liten eller ingen kontroll.

Åtte personer ble drept da medlemmer av Sinaloa-kartellet tvang meksikanske politistyrker til å løslate sønnen til «El Chapo» i oktober. Sønnen, Ovidio Guzmán López (28), regnes som en sentral person i kartellet. Du trenger javascript for å se video. Åtte personer ble drept da medlemmer av Sinaloa-kartellet tvang meksikanske politistyrker til å løslate sønnen til «El Chapo» i oktober. Sønnen, Ovidio Guzmán López (28), regnes som en sentral person i kartellet.

Frykter Trump vil gripe inn

I et intervju gjengitt tidligere denne uken, uttalte USAs president Donald Trump at han har planer om å behandle narkokartellene på samme måte som terrororganisasjonene Den islamske staten og Al Qaida.

– Vi mister 100.000 personer årlig som følge av det som skjer, og det som kommer gjennom Mexico, sa Trump i et intervju med den tidligere Fox News-journalisten Bill O'Reilly.

Uttalelsene har blitt møtt med skepsis fra meksikanske politikere, som frykter at Trump bereder grunnen for at USA skal kunne intervenere på tvers av grensen uten godkjennelse fra meksikanske myndigheter.

Reuters skriver at den amerikanske riksadvokaten William Barr neste uke skal besøke Mexico for å diskutere et sikkerhetssamarbeid.

President Obrador sa fredag at han ikke vil akseptere noen form for utenlandsk involvering i krigen mot narkokartellene. Delstatsguvernør Riquelme sier Mexico ønsker å håndtere problemet på egen hånd.

– Jeg tror ikke Mexico trenger at noen griper inn. Jeg tror Mexico trenger samarbeid, sier Riquelme, som representerer et av opposisjonspartiene.