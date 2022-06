– Jeg håper at minnestedet her på Utøykaia kan bidra til at nye generasjoner lærer av denne mørke historien. Og jeg håper det blir et sted for oss alle, sa en tydelig berørt statsminister Jonas Gahr Støre.

Han holdt tale under åpningen av minnestedet på Utøykaia i dag.

Støre under åpningen. Foto: Lise Åserud / NTB

Kronprins Haakon og Jens Stoltenberg er blant dem som var til stede, i tillegg til rundt 170 etterlatte og enda flere berørte.

Til dem sa Støre:

– Jeg tenker på dere nesten hver dag, og spesielt på en dag som denne. Vi kan ikke forstå den smerten dere fortsatt kjenner på.

På minnestedet står 77 bronsesøyler – én for hver av ofrene fra angrepene 22. juli 2011.

Navnene på ofrene er inngravert på de 77 bronsesøylene. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

I tillegg er det laget en gjestebrygge, som en gest til båtfolket på Tyrifjorden.

De reddet mange liv 22. juli.

– Har tatt lang tid

Det er Statsbygg som står bak det dyre minnestedet, som opprinnelig var tenkt til tiårsmarkeringen i fjor.

– Det har tatt lang tid, og det er jeg lei meg for, sa Støre i sin tale.

Til tross for at det har vært uenigheter om hvor minnestedet skulle ligge, konstaterte ordfører i Hole, Syver Leivestad, i sin tale:

– Ingen har vært imot et nasjonalt minnesmerke i Hole etter den ufattelige terrorhendelsen.

Bronsesøylene står i buer rettet mot der sola sto under de to angrepene 22. juli. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

AUF-leder var på Utøya

Astrid Hoem er leder av AUF, og holdt tale under åpningen.

– Å se på Utøya herfra er vondt. Det minner oss om at de ble igjen. De er ikke her. De nådde ikke kaia, sa hun.

Hoem er en av de overlevende fra Utøya-terroren i 2011.

– På kaia reddet noen livet, men det var også her de ikke kom trygt i havn. Det var her vi måtte reise fra dem, sa hun.

Astrid Hoems tale under åpningen. Du trenger javascript for å se video. Astrid Hoems tale under åpningen.

– Sørgelig, men også veldig fint, sier Stoltenberg

Etter flere taler, ble navnene på alle ofrene for 22. juli-angrepet lest opp.

Deretter ble det avholdt ett minutts stillhet.

Bølgeskvulp mot den nye gjestebrygga var den eneste lyden på Utøykaia, før «Til Ungdommen» ble spilt på trompet.

AUF-ere kledd i svart-hvitt la ned roser mellom hver av bronsesøylene.

Rosenedleggelse med trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth Du trenger javascript for å se video. Rosenedleggelse med trompetsolo: «Til ungdommen» ved Magnus Aannestad Oseth

– Det har vært en veldig lang reise vi har vært på, så å endelig kunne åpne minnestedet har vært veldig fint, sier leder av Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Lisbeth Røyneland til NRK.

Hun la også ned en rose til minne om ofrene, sammen med Kronprinsen, statsministeren og AUF-lederen.

Jonas Gahr Støre og Kronprins Haakon under rosenedleggelsen. Foto: Lise Åserud / NTB

Det samme gjorde Jens Stoltenberg, som var statsminister under terroren i 2011.

– Det var en blanding av både litt vondt, vemodig og sørgelig, men også veldig fint, sier han til NRK i etterkant av seremonien.

– Det er alltid fint å være sammen med mennesker når man tenker på noe vondt som har skjedd.