Mindretallet frikjente mann (34) for 10 år gammelt drap: – Han er svært lettet og glad

Natt til 24. mars 2008 møttes fem somaliske menn i en liten park på øvre Grünerløkka i Oslo. Møtet endte med at en nå 36 år gammel mann avfyrte flere skudd som tok livet av en jevnaldrende tobarnsfar, har et flertall i lagmannsretten lagt til grunn. En annen mann ble truffet i armen av et streifskudd.

36-åringen, som er straffedømt en rekke ganger tidligere, stakk fra stedet.

34-åringens forsvarer Bernt Heiberg varsler et erstatningskrav på vegne av sin klient, som har sittet fengslet i halvannet år. Foto: Christian Krakenes / NRK

Med på møtet var også en nå 34 år gammel mann. Etter krangelen ble han pågrepet og siktet for medvirkning til drapet. 10 år etter hendelsen, og etter å ha sittet til sammen halvannet år i varetekt, er han frikjent i lagmannsretten.

– Han er svært lettet. Han har i 10 år vært klar på at det var et drap han ikke hadde noe med å gjøre, og at det kom helt overraskende på ham. Nå er han glad for å ha blitt trodd i to rettsinstanser, sier forsvarer Bernt Heiberg til NRK.

«Mistet» medtiltalt

Etterforskningen av Torshov-drapet ble etter hvert en hodepine for politiet i Oslo. Det ble tidlig klart at hovedmannen, 36-åringen, hadde stukket fra stedet. Først i 2016 dukket han opp igjen, da han ble pågrepet av tysk politi i forbindelse med en annen sak.

Den medtiltalte 34-åringen ble sittende i varetekt i noen måneder i 2008. Men da saken skulle opp for retten i begynnelsen av 2017, fant politiet ut at de ikke hadde kontroll på mannen, som hadde blitt utvist fra Norge allerede i 2013.

Rettssaken ble derfor utsatt.

36-åringen som er dømt for drapet skal ha avfyrt flere skudd med denne pistolen. Foto: Politiet / Politiet

«Ren henrettelse»

Først i desember 2017 kunne rettssaken begynne med begge de to mennene på tiltalebenken i Oslo tingrett. Den endte med at hovedmannen i januar ble dømt til 19 års fengsel. «Drapet bar preg av ren henrettelse», skrev tingretten i dommen.

Den medtiltalte 34-åringen ble imidlertid frifunnet. Forsvarer Bernt Heiberg sa da at hans klient hadde meldt seg frivillig ved den norske ambassaden i Kenya, så fort han fikk vite at han var ønsket av norsk politi i forbindelse med rettssaken i tingretten.

Dommen ble imidlertid anket av påtalemyndigheten, og har nå blitt behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett. Onsdag ble det kjent at straffen mot den 36 år gamle skytteren reduseres med ett år, til 18 års fengsel.

Frifunnet mot flertallet

Lagmannsretten kom til at 36-åringen som avfyrte skuddene skal dømmes til 18 års fengsel. Straffen er ett år mildere enn i tingretten. Foto: Politiet / Presse

Samtidig mener fire av sju dommere i Borgarting lagmannsrett at den medtiltalte 34-åringen må dømmes for medvirkning til drapet.

Men et avgjørende mindretall, der de to fagdommerne inngår, mener at mannen må frifinnes, fordi han ikke kunne vite at møtet på Torshov ville ende med et drap.

Med støtte i en regel i straffeprosessloven om at minst fem av dommerne, av dem minst én fagdommer, må støtte en fellende dom, frifinnes 34-åringen.

– Det er verdt å merke seg at det er lagmannsrettens fagdommere og en meddommer som kommer til at han skal frifinnelse, og at det var fire lekdommere som mener han bør dømmes. Man kan undre seg om han hadde stått ovenfor et justismord om den hadde gått med lagrette (jury).

I oktober i fjor ble det bestemt at juryordningen skal avskaffes i Norge. Saker som ble anket til lagmannsretten før 1. januar i år, skal imidlertid følge gammel ordning. Fra årsskiftet skal alle saker i lagmannsretten behandles med meddomsrett.

Juryordningen Ekspandér faktaboks Jury, i norsk rett kalt lagrette, en gruppe legmenn (ikke juridiske fagdommere) som deltar i rettsavgjørelser gjennom å svare på bestemte spørsmål. På sitt område er juryen enerådende.

Lagretten avgjør skyldspørsmålet. Til fellende kjennelse kreves at minst sju av av de 10 lagrettemedlemmene har svart ja på spørsmålet om tiltalte er skyldig.

Det er svært sjelden at juryens kjennelse settes til side.

Fra 1. januar 2018 er juryordningen opphevet i Norge. Saker som ble anket før dette, skal imidlertid fortsatt gå med jury fram til 31. desember 2018. Kilde: Store norske leksikon/NRK

Varsler erstatningskrav

34-åringen har sittet i varetekt etter at han returnerte til Norge i forbindelse med tingrettsbehandlingen i fjor. Forsvarer Heiberg regner med at han nå umiddelbart løslates.

– Han har ikke lovlig opphold i Norge, men kom frivillig tilbake til Norge for å forklare seg i denne saken, etter at politiet hadde fått tak i skytteren. Jeg regner med at han kommer til å returnere til Kenya nå.

Heiberg påpeker at mannen til sammen har sittet halvannet år i varetekt.

– Det kommer trolig til å medføre et ikke ubetydelig erstatningskrav. Jeg kommer til å holde kontakten med ham, og om han ønsker det, fremme saken på hans vegne, sier Heiberg.

– Misfornøyd med å bli dømt

Advokat Javeed Shah sier den 36 år gamle mannen vurderer å anke dommen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Advokat Javeed Shah representerer 36-åringen som nå er dømt til 18 års fengsel for drapet. NRK har tidligere fortalt at mannen, som er straffedømt en rekke ganger tidligere, kom til Norge fra en utrygg tilværelse i et krigspreget Somalia som 17-åring.

Mannen har erkjent forsettlig drap og drapsforsøk, men altså ikke overlagt drap.

– Vi skal gå grundig gjennom dommen før vi tar stilling til ankespørsmålet, men det er åpenbart at han er misfornøyd med å bli dømt for overlagt drap, skriver Shah i en SMS til NRK.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med konstituert statsadvokat Tomasz Edsberg ved Oslo statsadvokatembeter.