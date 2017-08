Millioner av egg fjernet fra butikker i Europa etter insektmiddelskandale

Aldi opplyser fredag at det drastiske tiltaket er et rent føre var-tiltak for å sikre åpenhet overfor kundene. Det finnes ikke noen beviser for at Aldis egg er forgiftet, ifølge matvarekjeden.

Millioner av egg blir tilbakekalt fra butikker både i Tyskland, Nederland og Belgia etter at det ble funnet spor av det giftige insektmiddelet Fipronil.

Fare for leverskader

Fipronil er et vanlig middel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke det på dyr som brukes i matproduksjon. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan stoffet forårsake skader på lever, skjoldbruskkjertelen og nyrene.

UNDERSØKER EGGENE: En laboratorieassistent fra det nederlandske mat og produktsikkerhetsstyret undersøker egg som mistenkes å inneholde spor av insektmiddel. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / AFP

12 av Tysklands 16 delstater har blitt rammet av skandalen, som ble rullet opp tidligere denne uka da det ble påvist høye nivåer av fipronil i egg fra nederlandske eggprodusenter. Tyske myndigheter sa torsdag kveld at de tror 3 millioner forurensede egg fra Nederland har havnet i Tyskland

Ifølge The Guardian er 180 hønsegårder stengt i Nederland tidligere denne uka, og siden har mattilsynet bestemt at 138 av dem forblir stengt på grunn av helserisikoen.

Undersøkes av påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten i Belgia skal nå undersøke kundelisten til de to selskapene i Flandern som spesialiserer som produksjon av lus og loppemiddel til nederlandske og belgiske gårder. Myndighetene frykter at det ulovlige stoffet ble blandet med et middel som brukes lovlig for å få hønene være effektiv i sin produksjon.

Den nederlandske avisen Trouw skriver at et av selskapene også kan ha kunder i Storbritannia, Frankrike og Polen. Det er ifølge avisen ingen ting som tyder på at de forurensede eggene er solgt i disse landene.

Det produseres hvert å 11 milliarder egg ved Nederlandske gårder. Halvparten av dem eksporteres stort sett til Tyskland.

Testing av egg fra de 180 gårdene som nå er stengt i Nederland forventes å være klar innen kort tid.