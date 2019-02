– Året 2018 har vært et år med store og ubehagelige negative overraskelser, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos på pressekonferansen på selskapets hovedkontor på Fornebu torsdag morgen.

Han viser blant annet til at selskapet tapte snaue to milliarder kroner på sikring av drivstoffkontrakter i fjerde kvartal.

Motorproblemene på selskapets langdistansefly kostet en milliard i tillegg, sier Kjos på fremleggelsen av tallene for året 2018 sett under ett.

– Vi konsentrerer oss nå om å igjen oppnå lønnsomhet, sier Kjos.

Finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian før fremleggelsen av tallene for 2018. Foto: Astrid Husø

Større inntekter, svakere resultater

Flyselskapet Norwegian hadde 1,8 milliarder kroner i høyere inntekter i fjerde kvartal i fjor enn i samme kvartal året før. Det er nesten en fjerdedel mer enn i tilsvarende periode i 2017.

Likevel endte selskapet med et resultat etter skatt på minus tre milliarder kroner. Til sammenligning tapte Norwegian 712 millioner kroner i samme kvartal året før.

Før skatt oppnådde selskapet et resultat på minus 3,9 milliarder kroner i fjerde kvartal. For 2018 samlet endte fasiten med et negativt resultat før skatt på 2,5 milliarder kroner

Det viser selskapets rapport for fjerde kvartal.

Tallene som i dag fremkommer i regnskapet ble i stor grad kjent i forrige uke i forbindelse med at selskapet må sikre ny finansiering for å holde seg på vingene.

Da ble det kjent at selsksapet nå endrer sitt strategiske fokus, fra vekst til lønnsomhet.

LES OGSÅ: Dette er en stor nøtt for Norwegian

Stortap på drivstoff

Selskapet peker selv på flere uforutsette hendelser når det skal forklare de svake tallene.

I rapporten viser selskapet blant annet til tap på drivstoffkontrakter på 1,8 milliarder kroner som har slått knallhardt inn i resultatet.

I fjerde kvartal ble drivstoffregningen 65 prosent høyere enn i samme kvartal året før.

Norwegian har nå sikret i overkant av en tredel av antatte drivstoffutgifter i 2019 til faste priser.

Motorproblemene på selskapets langdistansefly fortsatte inn i kvartalet, og førte til store kostnader.

Slik håper Norwegian igjen å oppnå lønnsom drift

Norge er fortsatt det landet hvor Norwegian-sjef Bjørn Kjos har størst andel av sine inntekter. Hver femte krone i kassa kommer fra Norge. USA er nummer to, og står for 17 prosent av inntektene. Spania er nummer tre. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at det nå skal iverksettes flere tiltak for å forhåpentlig komme tilbake igjen til en situasjon der man igjen tjener penger.

Det skal igangsettes omfattende kostnadskutt

Alle rutene skal gjennomgås

Salg av fly

Pengetrøbbel

Det har lenge vært kjent i markedet at selskapet har vært i pengetrøbbel.

Sist uke kunne en tilsynelatende sliten Norwegian-sjef Bjørn Kjos fortelle at selskapet hadde lyktes med å skaffe tre milliarder kroner i ny egenkapital gjennom en såkalt kapitalutvidelse (emisjon).

Pengene skal brukes til å betale for nye fly som blir levert i løpet av året og refinansiere eksisterende låneavtaler.

Både Kjos og styreleder Bjørn Kise var blant garantistene i kapitalutvidelsen, i tillegg til et selskap kontrollert av John Fredriksen. Garantistene må inn med penger i den grad det ikke er tilstrekkelig interesse for nye aksjer blant eksisterende aksjonærer eller eventuelt nye aksjonærer.

På børsen førte nyheten om kapitalutvidelsen til et svalestup for aksjekursen, som etter en turbulent dag endte med et kursfall på mer enn 15 prosent.