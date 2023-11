Milliarder smuglet ut av Norge: – Kommer fra kriminalitet

Det viser tall NRK har samlet inn.

Straks skal du få møte en av de som er tiltalt for smuglingen, etter å ha blitt arrestert da en lastebil med 40 millioner kroner ble stoppet. Men la oss først se hvor smuglede penger ofte ender.

I en by nordøst i Syria fyker norske 500-lapper gjennom pengetellemaskinen. Norske kontanter er et vanlig syn her.

Hvordan havnet sedlene i et krigsherjet land i Midtøsten?

Utenfor kontoret til valutaveksleren er et summende marked med klær og grønnsaker. Inne er det pengesedler i alle valører. Mobiltelefonen lyser opp hyppig. Mange trenger hans tjenester.

– Uten disse pengene hadde folk her slitt veldig. Stort sett lever folk her av pengeoverføringer, sier Isam Abu-a-Ziz til NRK.

Isam Abu-a-Ziz jobber som pengeveksler i Syria. Foto: NRK

Vekslingskontoret i Qamishli driver helt lovlig i Syria.

– Vet du hvor pengene kommer fra?

– Dette er fra svart arbeid. Noen har restauranter, og andre har frisørsalonger. La oss si at folk har én million kroner. De klarer ikke å hvitvaske alt fra svart arbeid i Norge. Da kommer de hit.

Spesielt til land i Midtøsten sendes det mye penger, viser tallene NRK har innhentet.

Gapet på 36 milliarder

Penger fra svart arbeid og kriminalitet kan ikke uten videre settes i banken. Bankene skal nemlig vite hvor kundenes penger kommer fra. Hvis noen plutselig har mye penger, uten at det kan spores hvor de er fra, skal alarmklokkene gå hos banken.

Det gir sedler en stor fordel:

De er vanskelige å spore. Tas svarte penger ut av landet og veksles der, sitter du med verdier som er nesten umulig for myndighetene å finne ut av hvor kommer fra.

Ofte sendes norske sedler på rundreise.

Først sendes sedler ut av Norge, uten at dette registreres. Sedlene havner ofte i Midtøsten, der de veksles til dollar eller en lokal valuta. Valutavekslerne går så til banker med pengene. Sedlene samles så hos bankenes europeiske hovedkontor. Deretter hentes sedlene tilbake til Norge, vanligvis via verditransportører. Denne rundreisen gjør det nesten umulig å spore hvor pengene først kom fra.

Myndighetene prøver å ha oversikt over sedler som krysser grensen. Alle beløp over 25.000 kroner som skal inn eller ut av landet må deklareres. Dette er gratis.

I teorien skal det derfor komme like mye norske sedler tilbake til Norge, som det som deklareres ut. Det er tross alt kun i Norge du uten videre kan bruke disse sedlene.

Likevel hentes det hvert år tilbake langt større beløp i norske sedler, enn det som ble ført ut på lovlig vis.

Fra 2018 til 2022 ble det hentet tilbake 36 milliarder kroner i form av norske sedler, som aldri ble registrert at forlot landet, slik loven krever.

36 milliarder er nesten like mye som det er norske kontanter i omløp. Har du en seddel i pengeboka, er det altså ganske sannsynlig at den har vært på ulovlig utenlandstur.

I tillegg til milliardene i norske sedler, kommer andre valutaer som smugles ut av Norge, som euro og dollar.

Disse sedlene ble stoppet på vei ut av Norge. Foto: Politiet i Oslo

Narkotika, svart arbeid og terror

NRKs tall overrasker ikke Økokrim. Hver dag mener de at det smugles et tosifret antall millioner ut av landet.

– Sedler som krysses illegalt ut av Norge, altså som ikke er deklarert ut, det vesentlige av det er det alvorlig grunn til å tro at kommer fra kriminalitet, sier sjefen for Økokrim, Pål Lønseth.

– Vi vet fra undersøkelser om den svarte økonomien at tallene er veldig store, sier Økokrimsjef Pål Lønseth. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

En stor del av disse pengene hvitvaskes og skattlegges ikke, sier Lønseth.

– Det er veldig ødeleggende for norsk økonomi.

– Hvordan kan denne hvitvaskingen foregå?

– Det kan foregå på mange måter. Det enkleste er nok at kontanter veksles til en eller annen lokal valuta et eller annet sted, svarer Lønseth

– Hvilken type kriminalitet kan sedlene komme fra?

– Det er jo litt antakelser, men det er klart at narkotikavirksomhet og arbeidslivskriminalitet genererer store kontantsummer.

– Hva med terrorfinansiering, er det noe dere frykter?

– Ja, naturligvis.

Gamle lastebiler

Mandag 20. februar ble en hvit og blå betongbil stoppet i Sverige. I lastebilen, som hadde tyrkiske skilter, var det millioner i norske og svenske sedler. Fem menn ble pågrepet.

I hulrommet på betongbilen ble det funnet millioner i norske og svenske kroner.

I Oslo fengsel møter NRK en av de fem som ble pågrepet. Han er nå tiltalt for hvitvasking av 38,7 millioner kroner.

Familiefaren fra Syria kommer inn på krykker. Hans rolle skal ha vært å samle inn kontanter, før de ble sendt ut av Norge.

– Jeg misforsto norsk regelverk og brøt loven, ved å delta i hawala-virksomhet uten konsesjon. Jeg gjorde det med hensikt om å hjelpe og gjøre godt for andre. Det var aldri meningen at jeg skulle bryte norsk lov.

Politiet mener at pengene kommer fra straffbare handlinger.

Sedlene var fra folk som sendte penger til familiene sine i Midtøsten, hevder mannen. Han påstår at mange sender penger hjem, etter de alvorlige jordskjelvene som rammet Syria og Tyrkia i februar i år.

Den syriske familiefaren sier at hans norsk er svak, og at det derfor var vanskelig å forstå regelverket. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Jo mer penger han leverte, jo mer tjente han, forteller han.

– Det var mellom 25.000 til 30.000 kroner i måneden.

– Basert på tillit

At det ble sendt ut millioner i form av norske kontanter, forklarer han med at folk i Midtøsten ikke stoler på bankene.

– Mange mennesker har mistet penger i banken. Jeg er en av mange som ble ranet av banken. De stjal penger fra mange mennesker, sier mannen.

På grunn av helsetilstand hadde mannen ikke nok erfaring i Norge til å forstå lovene, kulturen og språket, sier han. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Den syriske mannen sier at han var i et nettverk, der han ble vervet av en forretningsforbindelse. Han sier at han ikke fikk vite så mye om hvordan ting foregikk. Men noen detaljer deler han.

– De kjøper en lastebil eller betongbil som ikke er godkjent i Norge, men som kan arbeide i Midtøsten etter å ha blitt reparert. Når denne bilen skal dit, så sender de den ikke tom. De sender penger med disse bilene. Dette avhenger av tilliten til sjåføren. Hele operasjonen er basert på tillit, sier mannen.

Politiet hadde spanet på lastebilen, før den ble stoppet i Sverige.

Mannens forsvarer, Omar Tashakori, sier at klienten hans ikke visste at dette ville resultere i en straffesak.

– Det har vært et stort sjokk for ham, sier Tashakori.

– Kan du forstå at politiet tror at de 40 millionene kommer fra hvitvasking?

– Med det store beløpet, så synes jeg det er interessant at politiet ikke klarer å avdekke hvor pengene kommer fra, og knytte dem opp mot noe som er ulovlig. Det spørsmålet er viktig, svarer advokaten.

Advokat Omar Tashakori i Legalis sier at det er et vanlig problem for syrere å sende penger til familien i hjemlandet. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

I Sverige er allerede fem menn dømt i saken. Saken er ferdig etterforsket i Norge, og den skal opp i retten i desember.

– Politiet mener å ha avdekket et internasjonalt kriminelt nettverk som transporterer og hvitvasker store mengder kontanter mellom flere land.

Det forteller Ole-Jacob Schelver, som er påtaleleder i Seksjon for Finans- og spesiallovgivning, i Politiet i Oslo.

Påtaleleder Ole-Jacob Schelver sier at saken er ferdig etterforsket og skal opp i retten i desember. Foto: Anne Lognvik / NRK

På spørsmål om at de ikke har klart å avdekke hvor pengene kommer fra, svarer Schelver:

– Tiltalebeslutningen gjelder hvitvasking og heleri. Bevistema er å utelukke lovlig erverv. Utover dette har vi ingen kommentar.

Norske sedler er valutaen som stoppes fjerde oftest på grensen mellom Bulgaria og Tyrkia. Disse kom aldri frem. Foto: Politiet i Oslo

Tror ikke på uvitenhet

Det er kjent for Økokrim at folk sender penger ut av landet, for å støtte sin familie i land uten et velfungerende banksystem.

– Vi mener at det kan gjøres på en legal måte. Og i hvert fall må jo disse pengene deklareres. Det er man pliktig til, sier økokrimsjef Lønseth.

Økokrimsjefen klarer ikke å forstå behovet for å smugle penger, når det er gratis å deklarere. Uvitenhet kan forklare noe, sier Lønseth.

– Men det aller vesentlige av dette her er all grunn til å tro kommer fra kriminell aktivitet.

Økokrim jobber hele tiden mot hvitvasking, sier Pål Lønseth i Økokrim. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Økokrim opplever ikke kampen mot valutasmugling som maktesløs.

– Det vil alltid gå millioner inn i hvitvasking.

– Vi vet fra undersøkelser om den svarte økonomien at tallene er veldig store, sier sjef for Økokrim Pål Lønseth.

Hit går pengene

Penger som smugles ut av landet, ender ofte opp hos de store europeiske bankene. Disse bankene samler opp sedlene i et land, før de blir hentet tilbake til Norge via verditransportører. Når det registreres hvor pengene kommer fra, så står det kun hvilket land de til slutt ble hentet i.

Så selv om en norsk seddel først gikk til Midtøsten, så kan det stå at den kom fra Frankrike, Storbritannia eller Sveits, når den kommer tilbake til Norge.

Det gjør at bare en brøkdel av sedlene som ble hentet tilbake til Norge, lar seg spore hvor opprinnelig kommer fra.

Men summene som viser beløpene som offisielt deklareres ut av landet, gir et hint om hvilke land store beløp går til:

Midtøsten, og spesielt Tyrkia, peker seg ut når det gjelder valutasmugling, ifølge Økokrim.

– Tyrkia er en attraktiv destinasjon blant annet på grunn av landets periodevise verdiamnesti. Dette gjør at personer og virksomheter ikke trenger å oppgi informasjon om pengenes opprinnelse og heller ikke vil bli stilt strafferettslig ansvarlig for penger som stammer fra kriminalitet, sier Lønseth.

– Over 1000 personer

Et av landene som ikke dukker opp på topplista, er Syria. Det er forbudt for norske banker å sende penger til landet. Og i sommer ble det klart at norske banker nekter å ta imot norske kontanter i utlandet. Begrunnelsen er hvitvaskingsfaren.

Pengeveksleren i Syria forteller at jobben har blitt vanskeligere. Men at nettverkene som veksler penger alltid finner nye veier, når myndighetene lukker dører.

– Disse menneskene skifter mobil hele tiden. De endrer systemene. Noen ganger jobber de fra Oslo, andre ganger jobber de fra andre steder. De jobber hemmelig, slik at myndighetene ikke vet kom dem, sier Abu-a-Ziz.

Pengevekslingen i området er drevet av et stort nettverk.

– Det er over 1000 personer, sier Abu-a-Ziz.

Måten pengevekslerne tjener penger på, er ved å gi folk mindre igjen av valutaen de veksler til, enn det valutakursen tilsier. Og jo vanskeligere det blir å veksle, jo mer tar valutavekslerne betalt.

– Myndighetene må gjøre det lettere å overføre penger. Vanlige folk taper penger når det blir vanskeligere, de får mindre penger.

Hans anbefaling til myndighetene er klar:

– Det hadde vært fint om man gjorde dette lovlig, slik at politiet hadde bedre kontroll.

For behovet for å sende penger til land som Syria blir bare større, mener han. Det har kommet over én million syriske asylsøkere og flyktninger til Europa, etter borgerkrigen som brøt ut i 2012.

– Hvordan ser du på fremtiden?

– Mange bor i utlandet. I fremtiden kommer det til å bli enda bedre.