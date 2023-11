Det er bare her i landet at en norsk seddel gir deg noe på butikken. Likevel dukker norske penger opp på steder lang unna norsk jord, som syriske landsbyer. Pengene er som regel smuglet.

Og det er ikke småpenger som smugles.

Fra 2018 til 2022 ble det hentet tilbake 36 milliarder kroner i form av norske sedler, som aldri ble registrert at forlot landet, slik loven krever, har NRK vist. Det tilsvarer 19,7 millioner kroner hver eneste dag.

Trolig smugles det enda mer ut av landet, viser en fersk rapport fra Økokrim.

– Hver eneste dag, året igjennom, går 27 millioner norske kroner i kontanter ut av landet. Bare en brøkdel av dette blir deklarert, sier Økokrimsjef Pål Lønseth.

Økokrimsjef Pål Lønseth sier at kontanter gir høy hvitvaskingsrisiko. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Forskjellen mellom hvor mye som deklareres ut av landet, sammenlignet med hvor mye som hentes tilbake, gir Økokrim en viktig pekepinn på hvor mye som smugles.

Grensen på 40.000 kroner

Økokrim mener at mesteparten som smugles er kriminelle penger som skal hvitvaskes. De trekker frem penger fra narkotikasalg, arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet.

– Summene som smugles viser at kontanter er veldig viktig i den kriminelle økonomien, sier Lønseth.

For å begrense smugling av kontanter, anbefaler Økokrim:

En lavere grense på hvor mye du kan sette inn og ta ut av banken.

Strengere straffer og større bøter for valutasmugling.

Konsesjon for å drive minibank.

Bedre samarbeid mellom norske offentlige etater og med internasjonale organisasjoner.

Et skjema hvor det blir spurt hvor penger som tas ut av landet kommer fra og hva de skal brukes til.

I vår ble flere millioner kroner i norske sedler funnet i denne lastebilen. Økokrim trekker frem denne saken.

Økokrim vil redusere kontantbruken, for å legge hindringer for kriminelle. Dette kan gjøres med lavere grense på hvor mye du kan betale i kontanter i en butikk. I dag er grensen 40.000 kroner.

– Vi mener at det ikke er noen legitime hensyn som tilser at man skal kunne betale 40.000 kroner i kontanter i en butikk, som er regelen i dag, sier Lønseth.

Mener det er gode grunner til forbud

Fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv så er det best å forby kontanter, mener Økokrim. Men det er ikke blant anbefalingene deres.

– Nå er det åpenbart også noen andre hensyn, blant annet sikkerhets- og beredskapshensyn. DSB anbefaler at man har mindre sum på kontanter hjemme for tilfelle at de digitale betalingsløsningene skal gå ned.

Bankene skal ikke ta imot penger de ikke vet hvor kommer fra. Da er en tur til utlandet løsningen for mange kriminelle, med mindre pengene blir beslaglagt, som her. Foto: Politiet i Oslo

I vår kom det begrensninger for mottak av norske kontanter fra utlandet. Kriminelle har på grunn av dette fått vanskeligheter med å hvitvaske kontanter, ifølge Økokrim.

– Men disse aktørene er veldig omstillingsdyktige, og vi ser allerede at de omstiller seg. Vår jobb er jo også hele tiden å gjøre det vanskeligst mulig for de som driver med hvitvasking, sier Lønseth.

– Må strupe mer av der kriminelle

Milliardene smugles, viser at den kriminelle økonomien er stor, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Samtidig så skal vi ha en åpning for å bruke kontanter for de som vil det. Der jobber vi også med å se på kontantens stilling i samfunnet, hvor sikkerhet har en viktig side, sier Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) Foto: William Jobling / NRK

Hun sier at regjeringen jobber med en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, som skal komme før jul. Justisministeren vil ikke si hvilke tiltak som kommer mot valutasmugling, før denne kommer.

– Vi mener at vi må strupe mer av det kriminelle utbyttet, for å fjerne incentivet til å drive med kriminalitet. Folk skal ikke kunne tjene penger på å utnytte andre mennesker og på å selge narkotika til sårbare barn og unge.