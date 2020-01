Milliardærer vil ikke skatteflytte til nord

– Jeg har ikke vurdert å flytte selv, jeg har ikke gjort det. Men for mange, for eksempel innen havbruk og andre næringer, tenker jeg at dette kan være veldig interessant, sier Stein Erik Hagen.

Han er største eier og styreleder i industriselskapet Orkla gjennom investeringselskapet Canica.

Hagen er, i likhet med mange andre samfunnstopper, på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum onsdag - og snakker med NRK om Bø kommune i Vesterålen som har mer enn halvert formuesskatten for innbyggerne i kommunen.

Reduksjon på nesten 60 prosent

I Bø har kommunestyret med ordfører Sture Pedersen (H) i spissen vedtatt å kutte i kommunens andel av formuesskatten med 0,5 prosentpoeng.

I praksis betyr det at de formuende i kommunen får redusert sin skatteregning på grunn av formuen med nesten 60 prosent.

– Jeg synes det er veldig interessant at kommunen bruker kutt i formuesskatten som et virkemiddel for å tiltrekke seg investeringer og næringsvirksomhet. Det er noe nytt og veldig spennende, sier Stein Erik Hagen.

Fakta om formuesskatten Ekspandér faktaboks For skatteåret 2019 har kommunene anledning til å kreve inn maksimalt 0,7 prosent formuesskatt på nettoformuer over 1,5 millioner kroner. I praksis har alle kommuner brukt maksimalsaten.

Bø kommune i Vesterålen har vedtatt å kutte denne andelen med 0,5 prosenpoeng til 0,2 prosent.

Staten krever inn 0,15 prosent formuesskatt av nettoformuer over 1,5 millioner kroner.

Dermed blir maksimal formuesskatt i Bø til sammen 0,35 prosent i stedet for 0,85 prosent.

I praksis innebærer dettte en redusert regning på grunn av formuesskatten på snaue 60 prosent.

Bedrifter betaler ikke formuesskatt, det gjør bare personlige eiere.

– Morsomt og dristig

Hagen tror at andre kommuner, også i mer sentrale strøk, kan komme til å følge etter.

Milliardær og Ferd-eier Johan H. Andresen kaller kommunens skattegrep for innovativt og spennende.

– Det er morsomt og dristig, og det kan jo hende at noen biter på. Jeg ville kanskje ikke gjort det selv, jeg har andre bindinger her sørpå, men ja, hvorfor ikke, sier Andresen.

Han tror at særlig bedrifter som er i etableringsfasen og som har ansatte som også er medeiere kan finne det attraktivt å etablere seg i kommunen.

Ordfører Sture Pedersen i Bø sier at han har snakket med flere som er interessert i å flytte og etablere seg i kommunen - og har hatt flere konkrete henvendelser bare i dag.

– Jeg er veldig glad for at de ser på dette som spennende og dristig. Vi vil gjerne både ha folk fra Oslo og fra hele landet til Bø. Dersom vi får en ny bedrift til kommunen som har eksempelvis 50 millinoner kroner i overskudd, så har vi dekket inn det vi venter å tape på kuttet i formuesskatten, sier han.

Ordføreren sier at kommunen er helt avhengig av å ta grep for å sikre folk og arbeidsplasser i kommunen på lang sikt.

Milliardær og Ferd-eier Johan H. Andresen Foto: Johan B. Sættem

– Fritt frem

Statsminister Erna Solberg sier at hun synes det er morsomt at kommunepolitikerne bruker skatt som virkemiddel for å tiltrekke seg næringsvirksomhet i kommunen.

– Kan dette være en vei å gå også for andre kommuner også i mer sentrale strøk for å tiltrekke seg virksomheter?

– Ja, det er fritt frem for å gjøre det, og da må hver enkelt kommune vurdere om de kan klare seg uten de skatteinntektene i hvertfall på kort sikt, tanken er vel at det på lengre sikt skal gi mer inntekter gjennom flere bedriftsetableringer og ringvirkninger. Vi får se, sier statsminsteren.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er kritisk til skattegrepet.

– Jeg vil advare kommunene mot en skattekonkurranse som vil gå på bekostning av velferdstilbudet i kommunene. Det er det som settes på spill, og jeg har begrenset tro på hva effekten kan bli av dette, sier Kaski.

Men statsministeren har ikke noen stor tro på at det vil bli en konkurranse blant kommunene om å kutte mest i formuuesskatten.

– Jeg tror ikke at det blir noen stor skattekonkurranse av dette, men det blir morsomt å se om dette kan ha en effekt, og det er fint å se kommunepolitikere som er kreative på å tenke på andre metoder enn det vi andre gjør for å tiltrekke seg jobber og folk, sier hun.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til NRK at en eventuell skattekonkurranse mellom kommunene, ikke vil ha noe å si for staten.

– Nei, dette er et virkemiddel som kommunene tar i bruk og som eventuelt får noe å si for kommuneøkonomien. For staten kan jeg ikke se at dette har noen betydning, sier Holte.