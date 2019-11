Olav Thon kom selv med nyheten på programmet Torp på NRK i kveld.

– Disse plagene som koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet, sier Thon.

Etter at Thon i 2013 overførte aksjer for om lag 26 milliarder kroner til Olav Thon Stiftelsen, står Thon selv nå oppført med en formue på «bare» 2,3 milliarder kroner i skattelistene.Det er deler av disse pengene som nå går inn i den nye stiftelsen, fortalte Thon i kveld.

– Skal det være noe vits i dette her, så snakker vi om en milliard. Såpass må det være, sier Thon i programmet.

Thon forteller at stiftelsens penger hovedsaklig vil være investert i eiendom, og at han håper på en årlig avkastning på opp mot 10 prosent. Det vil i så fall gi opp mot 100 millioner kroner i året hvorav mesteparten skal deles ut til forskning,

Thon mener en aldrende befolkning gjør forskning på muskler og skjelett særlig aktuelt i dag.

– Å se en nasjon av 100-åringer i hver sin rullestol er ikke noe godt for et samfunn. Og slettes ikke noe godt for dem som befinner seg i den situasjonen, sier Thon.

Har en 15. plass på formuetoppen

I mange år har han figurert som en av Norges rikeste menn, selv etter formuesoverføringen i 2013. Denne uken kom skattelistene for 2018, og der har han nå 15.-plassen på den norske formuestoppen.

Nær 20 millioner i skattbar inntekt og 2,3 milliarder i likningsformue står han oppført med i fjor.

Olav Thon gir penger til forskning på muskel- og skjelettplager. Foto: Terje Pedersen

96-åringen fra Ål i Hallingdal var i mange år kjent som eier av Olav Thon Gruppen, som blant annet driver med hoteller og kjøpesentre. Det var denne eierposten som ble overført til Olav Thon Stiftelsen i 2013.

Men selv om selve eierposten ble overført, sitter Thon i aller høyeste grad fortsatt ved roret. Han er konsernsjef i Olav Thon Gruppen og styreleder i Olav Thon Stiftelsen.

Flere Thon-stiftelser

Konsernet han fremdeles leder på daglig basis eier ni av ti av Norges største kjøpesentre. Til sammen har den totale porteføljen en butikkomsetning på over 60 milliarder kroner i året.

Olav Thon Stiftelsen har foruten å drive Olav Thon Gruppen også som formål å dele ut penger til allmennyttige formål. Rundt 50 millioner kroner i året deles hvert år ut fra stiftelsen.

Thon er kjent som en tilhenger av fjellvandring og friluftsliv, og støtter også Den Norske Turistforenings virksomhet gjennom en egen stiftelse kalt Olav Thons DNT-stiftelse. Pengene herfra går blant annet til bygging og rehabilitering av fjellhytter.

Giftet seg i sommer

Olav Thon, som ble 96 år 29. juni i år, giftet seg kort tid før fødselsdagen med sin kjæreste gjennom 30 år, Sissel Berdal Haga.

I juni giftet Olav Thon seg med Sissel Berdal Haga. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Selv om store deler av Olav Thons formue er plassert i stiftelsen som bærer hans navn, har han fremdeles en betydelig formue i et av landets største enkeltpersonforetak.

Thon opprettet enkeltpersonforetaket helt tilbake i 1982. Selskapet bedriver i hovedsak utleie av eiendom.