Milliardær betaler gjelden til nesten 400 studenter

– Jeg vil at vi forsikrer oss om at alle har de samme sjansene og at alle har mulighet til å realisere den amerikanske drømmen, sa Robert F. Smith da han talte på Morehouse College i går.

Colleget, som bare er for mannlige studenter, er også kjent for at menneskerettighets-forkjemperen Martin Luther King i sin tid var student der.

Rungende jubel

– På vegne av de åtte generasjoner av min familie som har vært i dette landet skal vi gi dere litt ekstra drivstoff nå. Dette er min klasse, 2019, og min familie vil sørge for at gjelden til studentene vil bli strøket, var den overraskende beskjeden som kom i talen.

Blant studentene var det først litt stille, før de brøt ut i en rungende jubel.

Den rause gaven ble møtt med stormende jubel blant de 396 studentene. Foto: Steve Schaefer / AP

Smith er blant annet kjent for å ha grunnlagt investeringsselskapet Vista Equity Partners. Den rause investoren hadde allerede forkynt at han ville gi skolen 1,5 millioner dollar i gave. Ifølge Atlanta Journal-Constitution har gaven til årets avgangsstudenter en samlet verdi på rundt 40 millioner dollar. Ifølge avisen er Smith en av verdens 13 svarte milliardærer.

The New York Times skriver at Smiths ansatte er i gang med å regne ut hvordan gjelden skal innløses og hvor store summer det egentlig er snakk om.

Gråt av glede

22 år gamle Aaron Mitchom sa til nyhetsbyrået AP at han hadde regnet ut at det ville ta ham cirka 25 år å tilbakebetale studiegjelden på 200.000 dollar. Nå slipper han å tenkte mer på det.

Nå slipper de å bruke flere tiår på å nedbetale gjeld. Foto: Steve Schaefer / AP

– Vi var flere som begynte å gråte. Nå slipper jeg å leve på brødskiver. Det var som om en diger stein forsvant fra mins skuldre, sa han.

Moren hans, Tina Mitchom, var like overrasket. Hun fortalte at åtte familiemedlemmer, inkludert Aarons bestemor, har garantert for lånet hans, slik at han kunne få college-utdanning.

Jason Grant forteller til The Washington Post at faren hans nesten besvimte. Han hadde regnet med å fortsette i jobben sin i banken i minst ti år til for å betale for sønnens utdanning. Nå kan 57-åringen pensjonere seg, hvis han ønsker det.

Studiegjeld – et nasjonalt problem

Studiegjeld som ikke blir betalt er i ferd med å bli et nasjonalt problem i USA, skriver The Guardian. Saken er blitt et hett tema i oppseilingen til valget av demokratiske presidentkandidat, skriver avisen.

Den viser til at 99 prosent av dem som har søkt om å få ettergitt studiegjeld har fått avslag.

Flere skoler har redusert eller fullstendig fjernet kravet om skolepenger for å bøte på problemet, skriver The New York Times. Det er blant annet noe The New York University School of Medicine kunne gjøre, takket være en stor gave fra en annen rikmann.