Miljöpartiet åpner for Annie Lööf som statsminister

Det sa hun i morgensendingen til Sveriges Radio fredag morgen.

– Dersom vi har testet ulike varianter i ulike forhandlingsrunder, så utelukker jeg ikke det, sa Miljöpartiets Isabella Lövin da journalisten til Sveriges Radio spurte om hva hun tenkte om Lööf som statsminister.

Håper Centerpartiet vil skifte blokk

Valgresultatet i Sverige er klart. De rødgrønne endte til slutt opp med et hårfint flertall med sine 144 mandater, mot alliansens 143. Sverigedemokratarne fikk 62 mandater.

Men at Centerpartiets Annie Lööf kan innta statsministerstolen, slik Lövin åpner for, forutsetter at Lööf går over fra Alliansen til den rødgrønne-blokken.

Selv fikk Miljöpartiet en oppslutning på 4.4 prosent og er dermed det minste partiet i riksdagen.

ÅPNER FOR CENTERPARTIET: Fredag morgen sa Miljöpartiets talsperson at hun ikke utelukket at Centerpartiets Annie Lööf kunne innta statsministerstolen som en del av en rødgrønn regjering. Foto: Jessica Gow/tt / NTB scanpix

Miljöpartiets Lövin sier imidlertid at hun helst vil se Stefan Löfven som statsminister ettersom de rødgrønne har flere mandater i riksdagen.

Men den rødgrønne-blokken har et negativt flertall mot seg i riksdagen i form av Alliansen og Sverigedemokraterna. Derfor utelukker Lövin ikke et annet regjeringsgrunnlag.

– Det vil være naturlig for oss å snakke med Centerpartiet om grønne skatteendringer, en god landsbygdspolitikk, en god politikk for små bedrifter og klima og miljø selvfølgelig, sier Lövin.

Hun understreker at hun antar at både Centerpartiet og Liberalerna synes det er bedre å få til en god politikk på de områdene, enn å legge frem et budsjett der man er avhengig av en aktiv støtte fra Sverigedemokraterna.

For noen dager siden inviterte Socialdemokraterna Centerpartiet til et møte. Annie Lööf responderte på invitasjonen ved å riste på hodet og si at hun ikke tenkte å ødelegge utsiktene om en allianseregjering for en «kaffeprat.»