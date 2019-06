Miljøorganisasjoner støtter Erna Solberg: – Skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly på ferie

– Du kan gå inn på et hvilket som helst flyselskap og bestille billetter til en hvilken som helst europeisk by. Så kan du gå inn på Vy.no og forsøke å gjøre det samme og kjenne litt på brukeropplevelsen du da får, sier Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Fremtiden i våre hender.

– Infrastrukturen er i dag ikke godt nok tilrettelagt for at folk skal komme seg til Middelhavet på en grei måte med noe annet enn fly. Det er dyrt og tungvint å reise på ferie med tog, og veldig billig og tilrettelagt å fly.

– Ikke konstruktivt med skam

Da statsminister Erna Solberg gjestet NRKs Politisk kvarter i morges, fortalte hun at hun selv skal fly på ferie i sommer, og at hun gjør det helt uten flyskam.

– Jeg tror det er viktig å tenke at vi skal nå klimamålene på andre måter enn å gå rundt og ha dårlig samvittighet for at vi nyter en ferie, sa Solberg.

– ERNA HAR ET POENG: – Erna Solberg skal ikke ha dårlig samvittighet for å fly til sommerferien, men hun har ansvaret for at vi får alternativer til å fly, sier Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

På det punktet får hun altså støtte – kanskje fra uventet hold.

– Jeg synes hun har et poeng. For meg som jobber med klima, føles det ubekvemt å bruke opp hele mitt personlige karbonbudsjett på én flyreise, så jeg kan føle på flyskam selv, men jeg er ikke så opptatt av å prakke den på andre. Skam er ikke spesielt konstruktivt, sier daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero.

– Erna Solberg skal ikke ha dårlig samvittighet for flyreisen sin til sommerferien, men hun skal ha dårlig samvittighet for at utslippene generelt går for sakte ned. Det politiske ansvaret for det er hennes, og hun har også ansvaret for at vi får alternativer til å fly. Det er et veldig begrenset tilbud når det gjelder å komme seg til kontinentet uten fly.

Dette kan du gjøre

Det betyr likevel ikke at vi kan fly så mye vi vil med den beste samvittighet: Dersom du vil gjøre noe som virkelig monner for å redusere klimautslippene dine, kommer du ikke utenom flyreisene, påpeker miljøorganisasjonene.

– I snitt flyr nordmenn ti ganger mer enn gjennomsnittseuropeeren. Den ene, lange ferien i året man tar fly til, tror jeg vi fortsatt har rom for. Det er viktigere å kutte de mange kortere helgeturene, sier Klyve i Fremtiden i våre hender.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet mener heller ikke ferierende nordmenn bør føle på flyskam.

– Folk skal ikke gå rundt og føle skam for å leve et normalt liv. Men at mange har en reell angst for klimaendringer, skjønner jeg godt. Det er norsk klimapolitikk vi skammer oss over, sier Esmark.

Hun påpeker at nordmenn har et særlig stort klimaavtrykk og nevner følgende klimatiltak man kan gjennomføre: