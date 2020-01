Miljøorganisasjonene tapte mot Staten i lagmannsretten

Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte Staten for brudd på Grunnlovens paragraf 112, også kalt miljøparagrafen.

Den sier at alle har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares, og at det er Statens ansvar å sikre denne retten også for etterslekten.

Organisasjonene mener Staten brøt Grunnloven da det ble delt ut ti tillatelser for oljeutvinning i Barentshavet i 2015. De mener oljelisensene vil føre til en økning i oljeproduksjonen, som vil gjøre at utslippene blir så høye at vi ikke når det globale målet om maks 1,5 graders oppvarming.

Miljøorganisasjonene tapte saken i første runde i tingretten, men anket dommen til lagmannsretten.

Ikke skuffet

På en pressekonferanse sier organisasjonene at dommen for første gang anerkjenner at Norge har ansvar for utslipp fra norsk olje i utlandet.

Generalsekretær i Greenpeace, Frode Pleym sier han ikke er skuffet over dommen:

– Dette er et stort steg i riktig retning. Lagmannsretten konstanterer at miljøparagrafen i Grunnloven er en rettighet og at klimaendringene som forbrenning av norsk olje i utlandet bidrar til er en relevant. Så er vi litt skuffet over at vi ikke vinner fra, men dette er et godt grunnlag for å prøve saken i Høyesterett.

Heller ikke Natur og Ungdom er veldig skuffet etter at dommer er kunngjort.

– Dette er en såpass positiv dom at her tenker vi at vi trenger å gå videre. Men vi trenger en dom i Høyesterett som går enda lengre enn denne dommen, sier leder Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie til NRK.

Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer og medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon, som støtter klimasøksmålet, mener dommen gir inntrykk av at retten må anstrenge seg for å gi staten medhold, og gir myndighetene et veldig stort skjønnsmargin for å treffe vedtak.

Staten fikk medhold

Likevel mener retten altså at 23. konsesjonsrunde i Barentshavet ikke går over grensen for hva vi kan utsette klimaet for.

Staten har hele tiden stått fast ved at dette er en politisk sak som avgjøres av folkevalgte politikere, ikke i domstolene. Staten mener også at miljøparagrafen handler om generelle, overordnede mål og prinsipper, og kan ikke tolkes slik at den gir konkrete rettigheter til hver enkelt av oss.

I klimarettssaken, som ble startet i 2013 av miljøvernorganisasjonene Urgenda, og som nylig ble avsluttet i Nederland, gikk det ikke like bra for staten.

Der avgjorde høyesterett i desember i fjor at den nederlandske regjeringen må iverksette akutte tiltak mot klimaendringer for å beskytte grunnleggende menneskerettigheter.

Urgendas leder Marjan Minnesma møtes av miljøaktivister og støttespillere før miljøstiftelsens klimasøksmål mot Nederlands regjering startet i høyesterett i Haag i mai 2019. Foto: Koen Van Weel / AFP

