Miljøorganisasjon: – Regjeringen taler med to tunger

I dag skrev VG at regjeringen i statsbudsjettet for neste år senker veibruksavgiften for å skjerme bilistene mot økningen i CO₂-avgiften.

Nyheten kommer bare få dager etter at statsminister Erna Solberg gikk på talerstolen i FN og fortalte at regjeringen skal øke CO₂-avgiften med fem prosent. Samtidig oppfordret hun innstendig andre land til å gjøre det samme.

– Håpløst at de ikke lytter

– Dette viser at Erna Solberg taler med to tunger i FN: Hun skryter av at Norge gjør det dyrere å forurense, mens hun på hjemmebane nuller ut klimaeffekten ved å kutte i veibruksavgiften, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

– Økt CO₂-avgift er et viktig virkemiddel for å kutte utslippene. Igjen kjører regjeringen på med Ole Brumm-politikk, og det har vi ikke tid til. «Ja takk, begge deler» løser ikke klimakrisen.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har klimagassutslippene fra veitrafikken økt med 25,8 prosent siden 1990.

– Det gjenstår å se hva resten av statsbudsjettet inneholder, men vi får ikke troa når vi igjen ser at Frps bilpolitikk får definere klimapolitikken. Det er helt håpløst at regjeringen ikke lytter til de titusenvis av klimastreikende ungdommene, sier Eiterjord.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), er skuffet over at Venstre i regjering har gått med på at bilistene slipper å ta klimaregningen.

– Jeg mener det er pinlig at et miljøparti har gått med på at det ikke skal bli dyrere å forurense, og det er pinlig at regjeringen har fratatt seg selv muligheten til å gjøre det dyrere å kjøre på veiene, sier Hermstad.

Vil ikke svare på «grønn politikk»

Venstres miljøpolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, mener økningen av CO₂-avgiften i seg selv er så viktig at han kan leve med beslutningen om å sukre pillen for bilistene gjennom redusert veibruksavgift.

FORSVARER: Miljøpolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth, forsvarer at bilistene vernes. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Økningen av CO₂-avgiften er i klimasammenheng et mye viktigere virkemiddel enn en liten reduksjon i veibruksavgiften, sier Kjenseth.

Han viser til Granavolden-plattformen som de fire regjeringspartiene ble enige om i januar i år.

Der heter det at regjeringen ikke vil øke veibruksavgiften på bensin og diesel, og at «økt CO₂-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift, skal i sin helhet motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff».

– Dette er én isolert avgift av et ganske stort spenn av virkemidler, og vi er enige i Granavolden om denne politikken. Så nå følger vi bare opp det vi er enige om, og det er gi og ta, sier Kjenseth.

– Vi er i gang med en omlegging av hele bilparken i Norge. Fra 2025 skal vi i Norge ikke selge biler med fossilt drivstoff. Men det vil jo være igjen biler med fossilt drivstoff i mange år fremover, og da kan det ikke være sånn at en legger for store forpliktelser på dem som ikke blir med på skiftet fra dag én.

– Klimaminister Ola Elvestuen (V) sier at det alltid skal lønne seg å ta grønne valg. På hvilken måte fører kutt i veibruksavgiften til grønne valg?

– Det viktige er at vi endrer bilparken i Norge. Vi bruker masse penger på å ha lave avgifter, eller null avgifter, på fossilfrie kjøretøy. Den politikken skal vi fortsette, sier Kjenseth.

– Men mener du at å kutte i veibruksavgiften er grønn politikk?

– Det vil jeg ikke svare på.