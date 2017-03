Miljøbevegelsen sparer til pensjon i tjæresand

Miljøpartiet De Grønne og SV har pensjonspenger i tjæresand. Bankene som forvalter de to partienes pensjonssparing putter dem i selskaper som blant annet driver med tjæresand, skiferolje/skifergass og annen fossil energi.

PENSJON I TJÆRESAND: MDG har også en liten del av pensjonssparingen sin i tjæresand, selv om banken deres, KLP, er blant de mest bærekraftige pensjonsforvalterne i landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har en sterk miljøprofil, men har ikke utleukket all fossil energi. Men miljøbevegelsen har påvirket oss til å bli mer miljøvennlige, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, som forvalter pengene til MDG.

Likevel er det noen av selskapene i porteføljen til KLP som driver med tjæresand.

Hverken MDG eller SV har bedt om fossilfri pensjonssparing, men sier de følger med på markedet for å se om det blir mulig å få til snart. I dag finnes ikke noe slikt alternativ i Norge. Storebrand sier at det er mulig å få til, men har ikke laget et slik tilbud ennå fordi etterspørselen har vært for lav.

SVs ansatte har sin pensjon i Sparebank1 Forsikring eller i Statens pensjonskasse.

SPAREPENGENE FORURENSER: Jo eldre SVs Heikki Holmås blir, jo mer klimautslipp har han gjennom pensjonssparingen sin. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– 0,36 prosent av vår tjenestepensjonsordning er investert i tjæresand. Men vi forventer at flere av disse selskapene, på lik linje med Statoil, trekker seg ut av tjæresand, sier Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1.

«Omstilling fra fossil til fornybar energi krever kapital, og ved å ekskludere selskaper «blindt», vil slik eksklusjon potensielt kunne forsinke den positive omstillingen i selskaper.» heter det i en epost fra Sparebank 1.

Miljøbevegelsen

Men i liket med alle andre arbeidstakere her i landet har ikke miljøbevegelsen så mange valg når det gjelder pensjonssparing. Det finnes ingen gode fossilfrie alternativer.

Fremtiden i våre hender (FIVH), WWF, Zero og Greenpeace, og partiet Venstre, har alle pensjonspengene sine i Storebrand. Litt av pengene der er investert i tjæresand, kull og annen fossil energi.

TJÆRESAND: Dette anses som den mest forurensende måten å utvinne olje på. Bildet er fra oljesandfeltet Leismer i Canada. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har valgt den banken som har den beste planen for å komme seg helt ut av olje og gass. Men vi liker ikke at vi tjener penger på oljesand og har mast mye på Storebrand, sier Christoffer Ringnes Klyve, leder i FIVH.

Naturvernforbundet har pensjonssparingen sin i DNB-miljøinvest. Noen kroner går til kull, men ingenting til tjæresand eller skiferolje/gass.

– Fondet investerer i hovedsak i fornybar energi. Litt av pengene er også investert i kull. Men det er et krav at selskapet totalt sett har en klar grønn profil, sier Maria Abdli, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Bellona har pensjonen sin i Dansk Invest. Der havner pengene blant annet i selskap som Statoil, som i en årrekke har drevet med tjæresand og fortsatt holder på med skiferolje/skifergass i Nord-Amerika.

– Vi vurderer for tiden alternativer, for selv om Dansk Invest har fine etiske retningslinjer, så er nok ikke disse gode nok i praksis, sier Nils Bøhmer i Bellona.

Storebrand grønneste bank

– Snart vil vi tilby fossilfrie fond i Norge. Men vi mener det også er viktig å bruke makten vår til å påvirke selskapene til å investere mer i fornybar energi, sier Harald Martens Holm, kommunikasjonssjef i Storebrand.

SNART HELT FOSSILFRI: Informasjonssjef i Storebrand sier at banken snart kan tilby helt fossilfri pensjonssparing til miljøbevegelsen i Norge. Foto: CF-Wesenberg

I fjor starter Storebrand å tilby flere fossilfrie fond til sine svenske kunder, gjennom datterselskapet SPP.

– Etterspørselen etter fossilfri sparing har vært stor i Sverige, mens norske forbrukere henger etter, men det begynner å komme seg. Signalene er at samtlige fra miljøbevegelsen vil gå over til fossilfri pensjonssparing så fort vi kan tilby det.