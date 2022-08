Mikhail Gorbatsjov er død – hylles av verdensledere

– Mikhail Gorbatsjov døde i kveld etter å ha vært alvorlig syk i lang tid, skriver Moscow Central Clinical Hospital i en uttalelse tirsdag kveld.

Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov døde etter lengre tids sykdom og ble 91 år gammel, melder russiske nyhetsbyråer, blant annet Tass.

Kondolanser fra Biden og Putin

– Mikhail Gorbatsjov var en mann med oppsiktsvekkende visjoner, skriver USAs president Joe Biden i en uttalelse om den tidligere sovjetlederens dødsfall.

Biden priser videre Gorbatsjovs innsats for å stoppe våpenkappløpet med Vesten og for å gi russerne demokratiske reformer. Den amerikanske presidenten skryter også av at Gorbatsjov risikerte hele sin egen karriere for å skape en bedre fremtid.

– Resultatet var en tryggere verden og større frihet for millioner av mennesker, skriver Biden. Han sender sine dypeste kondolanser til Gorbatsjovs familie og venner.

Russlands president Vladimir Putin kommer også med sine dypeste kondolanser etter Gorbatsjovs bortgang. Det gjør han gjennom sin talsmann i Kreml tirsdag kveld, melder Reuters.

KONDOLERER: Russlands president Vladimir Putin lytter til Gorbatsjov på et møte i Tyskland i 2004. Senere har den tidligere presidenten vært mer kritisk til Putins politiske lederskap. Foto: Carsten Rehder / AP

– Mikhail Gorbatsjov endret verden

– Mikhail Gorbatsjov endret verden. Han åpnet mulighetene for avspenning og en helt ny verdensorden. Vi må fortsette arbeidet for en verden preget mer av konstruktivt samarbeid enn av motsetninger og konflikt, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

– Mikhail Gorbatsjovs bidro til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest, sier Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg til NTB.

– Selv om det nåværende Putin-styret i Russland dessverre tar oss i helt gal retning, vil Gorbatsjovs bidrag til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest, for alltid ha betydd uendelig mye for millioner av mennesker, sier Solberg.

PÅ BESØK: Flere norske politikere traff Mikhail Gorbatsjov mens han var president i Sovjetunionen og generalsekretær for Det Sovjetiske Kommunistpartiet. Her er han på taket av Regjeringsbygget med statsminister Gro Harlem Brundtland i 1991. Foto: Morten Hvaal / NTB

Europeiske reaksjoner

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kommer også med kondolanser.

På Twitter skriver hun at Gorbatsjov var en respektert leder.

– Han spilte en avgjørende rolle for å avslutte den kalde krigen og få revet ned jernteppet. Det åpnet veien for et fritt Europa, skriver hun og avslutter:

– Denne arven vil en ikke glemme.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på Twitter at Mikhail Gorbatsjov var en fredens mann som åpnet en vei mot frihet for russerne.

– Hans innsats for fred i Europa endret vår felles historie, skriver Macron.

Storbritannias statsminister Boris Johnson skriver på Twitter at det er trist å høre at Gorbatsjov er borte.

– Jeg har alltid beundret motet og integriteten han viste da han sørget for at den kalde krigen fikk en fredelig slutt, skriver Johnson.

– I tiden med Putins aggresjon i Ukraina er hans utrettelige innsats for å åpne opp Sovjet-samfunnet stadig et eksempel for oss alle, skriver han.

Amerikanske reaksjoner

Stiftelsene til de to avdøde amerikanske presidentene Ronald Reagan og George H.W. Bush hyller Gorbatsjov, og uttrykker sorg over hans død.

Begge to republikanske presidentene hadde mye kontakt med Gorbatsjov i slutten av den kalde krigen.

Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan i munter samtale 8. desember 1987, da Gorbatsjov besøkte Det hvite hus i Washington D.C. for et møte mellom de to daværende supermaktene. Foto: Boris Yurchenko / AP

Reagan Foundation and Institute skriver på Twitter at Gorbatsjov var en politisk motstander som endte opp som en venn av Reagan.

– President Bush sa ofte at president Gorbatsjov stakk fram hodet på et kritisk punkt i historien for å sikre verdensfreden, skriver George and Barbara Bush Foundation på Twitter.

Avsluttet den kalde krigen

Gorbatsjov er mest kjent som den politiske lederen som førte til Sovjetunionens fall og som dermed bidro til å avslutte den kalde krigen.

POPULÆR UTENLANDS: Mikhail Gorbatsjov med kona Raisa i Paris 1989. Han ble svært populær i Vesten fordi han var en helt ny type sovjetisk leder, mye yngre og mer dynamisk enn sine forgjengere. Og mer forsonlig mot resten av verden. Foto: Laurent Rebours / AP

Den kommunistiske Sovjetunionen (USSR) ble opprettet av bolsjevikene 30. desember 1922 og oppløst 26. desember 1991. Men USSR med sin sovjetøkonomi stagnerte mer og mer.

Gorbatsjov forsøkte å skape et mer åpent, bedre organisert og veldrevet samfunn, men utløste med sin perestrojka og glasnost (fornyelse og åpenhet) krefter som ikke lot seg stanse.

Det endte med at unionen kollapset og at han måtte gi fra seg makten.

TIDEN ER UTE: President Mikhail Gorbatsjov ser på klokken før han holder sin avskjedstale i Kreml 25. desember. Foto: Liu Heung Shing / AP

Etter at han gikk av holdt Gorbatsjov en lav politisk profil. Han gjorde et forsøk på politisk comeback i presidentvalget i 1996, men fikk bare 0,5 prosent av stemmene. På 2000-tallet markerte Gorbatsjov seg som kritiker av Vladimir Putin og USAs utenrikspolitikk. Han drev også med konsulentvirksomhet.

Nobels fredspris

Året før Sovjetunionens kollaps, i 1990, ble han belønnet med Nobels fredspris.

– Han hadde en enorm betydning for å få en slutt på den kalde krigen, sier Nupi-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen til NTB.

I OSLO 1991: Nobels fredspris ble i 1990 tildelt president Mikhail Gorbatsjov, som han kunne ikke motta den da. Han kom året etter for å holde sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus. Foto: Tor Richardsen / NTB

– Hans personlige ønske om å bruke den makten han satt med til å ruste ned, og til å ta det første skrittet selv, før USA og daværende president Ronald Reagan ville svare, var helt avgjørende, mener hun.

– En kan ofte lure på hvor stor betydning en person kan ha i verdenspolitikken, men akkurat i dette tilfellet er jeg overbevist om at hans visjon var utrolig viktig, sier Wilhelmsen.

Advarte mot atomvåpen

Russland er av verdens mektigste atomvåpenmakter i dag.

– Så lenge masseødeleggelsesvåpen og atomvåpen eksisterer står vi overfor en kolossal trussel, sa Gorbatsjov til BBC i 2019.

– Derfor burde alle atomvåpen ødelegges, sa den tidligere presidenten og kommunistparti-lederen 30 år etter at hans egen politikk førte til Berlinmurens fall.