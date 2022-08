Det melder flere medier tirsdag kveld, inkludert Reuters.

– Mikhail Gorbatsjov døde i kveld etter å ha vært alvorlig syk i lang tid, skriver Moscow Central Clinical Hospital i en uttalelse tirsdag kveld.

Meddelelsen fra det som regnes å være det beste sykehuset i Russland, er gjengitt av flere medier, blant dem russiske nyhetsbyrået Tass.

Sovjetunionens siste leder Mikhail Gorbatsjov døde etter lengre tids sykdom, og ble 91 år gammel, melder russiske nyhetsbyråer.

Russlands president Vladimir Putin kommer med sine dypeste kondolanser etter Gorbatsjovs bortgang. Det gjør han gjennom sin talsmann i Kreml tirsdag kveld, melder Reuters.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kommer også med sine kondolanser.

På Twitter skriver hun at Gorbatsjov var en respektert leder.

– Han spilte en avgjørende roller for å avslutte den kalde krigen og få revet ned jernteppet. Det åpnet veien for et fritt Europa, skriver hun og avslutter:

– Denne arven vil en ikke glemme.

Avsluttet den kalde krigen

Gorbatsjov er blant annet kjent som den politiske lederen som oppløste Sovjetunionen, og dermed bidro til å avslutte den kalde krigen.

POPULÆR UTENLANDS: Mikhail Gorbatsjov med kona Raisa i Paris 1989. Han ble svært populær i Vesten fordi han var en helt ny type sovjetisk leder, mye yngre og mer dynamisk enn sine forgjengere. Og mer forsonlig mot resten av verden. Foto: Laurent Rebours / AP

Den kommunistiske Sovjetunionen ble opprettet av bolsjevikene 30. desember 1922 og altså oppløst 26. desember 1991.

Gorbatsjov forsøkte å skape et mer åpent og demokratisk Sovjetunionen, men utløste med sin perestroika og glasnost (omstrukturering og åpenhet) krefter som ikke lot seg stanse. Det endte med at unionen kollapset og at han måtte gi fra seg makten.

Etter at han gikk av holdt Gorbatsjov en lav politisk profil. Han gjorde et forsøk på politisk comeback i det russiske presidentvalget i 1996. Han fikk bare 0,5 prosent av stemmene. På 2000-tallet har Gorbatsjov markert seg som kritiker av Vladimir Putin og USAs utenrikspolitikk. Han drev også med konsulentvirksomhet.

Nobels fredspris

Året før, 1990, ble han belønnet med Nobels fredspris.

– Han hadde en enorm betydning for å få en slutt på den kalde krigen, sier Nupi-forsker og Russland-ekspert Julie Wilhelmsen til NTB.

TIDEN ER UTE: President Mikhail Gorbatsjov ser på klokken før han holder sin avskjedstale i Kreml 25. desember. Foto: Liu Heung Shing / AP

– Hans personlige ønske om å bruke den makten han satt med til å ruste ned, og til å ta det første skrittet selv, før USA og daværende president Ronald Reagan ville svare, var helt avgjørende, mener hun.

– En kan ofte lure på hvor stor betydning en person kan ha i verdenspolitikken, men akkurat i dette tilfellet er jeg overbevist om at hans visjon var utrolig viktig, sier Wilhelmsen.

Advarte mot atomvåpen

Russland er av verdens største atomvåpenmakter idag.

– Så lenge masseødeleggelsesvåpen og atomvåpen eksisterer står vi overfor en kollossal fare, sa han til BBC i 2019. – Derfor burde alle atomvåpen ødelegges.