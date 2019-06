Migrant-kaptein pågrepet etter at skipet kjørte inn i politibåt

Den tyske kapteinen og aktivisten Carola Rackete er pågrepet etter at hun i dag tidlig la til kai med migrantskip uten tillatelse på den italienske øya Lampedusa.

Skipet med 40 migranter om bord har blitt nektet å legge til kai i to uker, og tok seg omsider inn i natt, da havnen var tom.

En båt fra italiensk toll - og grensepoliti forsøkte å hindre Rackete i å legge til kai, men måtte gi seg for å ikke bli klemt mot en brygge. Dermed ble Rackete anklaget for forsøk på å senke politibåten, skriver nyhetsbyrået AP.

Arrestert på land

Etter å ha gått i land på den italienske øya i morges, ble Rackete pågrepet for å medvirke til ulovlig innvandring i Italia. Kapteinen ankom med det tyske skipet «Sea Watch 3», som i to uker har fått forbud mot å entre italiensk territorialfarvann.

Italias innenriksminister Matteo Salvini har tidligere truet med skyhøye bøter og beslagleggelse av skipet dersom det våger seg inn i italiensk farvann.

FLYKTET: Migrantene har gått i land på den italienske øya Lampedusa. De har vært om bord siden 12. juni, da de ble reddet opp fra en gummibåt utenfor kysten til Libya. Foto: ANAELLE LE BOUEDEC / AFP

Natt til i lørdag opplyste organisasjonen «Sea Watch», at de selv ville ta ansvar for migrantene.

– Det har gått nesten 60 timer siden vi erklærte nødtilstand. Ingen lyttet. Ingen tok ansvar. Nok en gang er det opp til oss, til kaptein Rackete og hennes mannskap, å bringe 40 mennesker i sikkerhet, skrev organisasjonen på Twitter.

Fraktet fra Libya

For litt over to uker siden hentet båten opp totalt 53 migranter fra en gummibåt utenfor Libyas kyst. 13 av de mest sårbare migrantene ble evakuert og fraktet til Lampedusa av medisinske eller humanitære årsaker, men Italia insisterte på at de øvrige i båten ikke var velkomne.

Etter å ha blitt stadig mer utslitt av hetebølgen i Middelhavet, seilte skipet inn i italienske farvann onsdag ettermiddag, og gikk i dag tidlig i land på den italienske øya.

Båten og kapteinen ble møtt av applaus fra en gruppe med støttespillere da de ankom brygga på øya Lampedusa.

Før båten gikk til havn, lå det an til en politisk løsning for migrantene. Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Portugal ville ta imot noen hver, ifølge talskvinne for Sea Watch, Giorgia Linardi.

Til tross for at det var enighet fra disse landene om å ta ansvar for migrantene, kom det likevel ingen tillatelse fra italienske myndigheter til å gå i kai og få migrantene i land.

