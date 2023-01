Microsoft-trøbbel – flere tusen skal ha vært berørt

– Vi undersøker problemer som påvirker flere Microsoft 365-tjenester, skriver selskapet på Twitter.

I en oppdatering melder IT-selskapet at de har identifisert et potensielt nettverksproblem og at de jobber med å rette feilen.

– Microsoft jobber med saken, sier kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, Karen Sylte Hammeren, til NRK.

Onsdag formiddag rapporterer færre om problemer med Microsoft 365, ifølge nettstedet Downdetector sine tall.

Problemene skal ha berørt flere tusen av Microsofts brukere, ifølge Sky News. Tall fra Downdetector tyder på at det har vært til sammen over flere tusen tilfeller av problemer i ulike land, blant annet i Norge.

Microsofts 365-programvarer inkluderer blant annet e-posttjenesten Outlook og kommunikasjonsplattformen Teams. Teams brukes av over 280 millioner mennesker globalt.

Tjenester som er rammet: