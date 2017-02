Michael Flynn går av etter Russland-bråk

Under en måned etter at Donald Trump ble innsatt som president blir hans nasjonale sikkerhetsrådgiver den første som forlater administrasjonen.

Michael Flynn har vært under økende press etter at det kom frem at han skal ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama innførte dem.

I sitt oppsigelsesbrev skriver Flynn at han hadde flere samtaler med ambassadøren før den nye presidentadministrasjonen ble innsatt.

Sa unnskyld

15. januar benektet påtroppende visepresident Mike Pence i et fjernsynsintervju ryktene om at Flynn hadde diskutert USAs økonomiske sanksjoner med ambassadøren. Det hadde Flynn nemlig sagt til Pence. En av telefonsamtalene skal ha funnet sted samme dag som daværende president Barack Obama utviste 35 russiske diplomater og deres familier som reaksjon på russisk hacking av amerikanske servere.

Flynn skriver nå at han i perioden før Trumps innsettelse «utilsiktet informerte den kommende visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren».

Avlyttet

De avtroppende sjefene for USAs nasjonale etterretning og CIA, samt FBI-sjefen og daværende visejustisminister visste på det tidspunktet at Flynn snakket usant, ifølge avisa The Washington Post. Men først i slutten av januar informerte Sally Yates en rådgiver i Det hvite hus. Yates var da fungerende justisminister.

Samtalene mellom Flynn og ambassadør Kislyak skal nemlig ha vært avlyttet. Opptakene ble gransket fordi etterretningen skal ha stusset over at Russlands president ikke svarte med samme mynt da Obama utviste diplomater.

– Jeg har oppriktig unnskyldt til presidenten og visepresidenten, og de har godtatt min unnskylding, skriver Flynn.

Han ble utnevnt av Trump til nasjonal sikkerhetsrådgiver i januar og var før den tid en lojal Trump-tilhenger gjennom valgkampen.

– Bekymret for utpressing

Sent mandag sa to anonyme kilder, til nyhetsbyrået Ap at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted. Ifølge en av kildene var departementet bekymret for at Flynn kunne være utsatt for mulig utpressing fra Russland.

En kilde i Trump-administrasjonen sier Det hvite hus har vært klar over advarselen i flere uker, men ville ikke si om presidenten har vært informert.

Flynn skal mandag ha bedt Pence om unnskyldning for striden rundt samtalene med Russlands ambassadør, ifølge en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen.

Kellogg overtar

Presidenten har nå midlertidig utnevnt den pensjonerte generalen Keith Kellogg til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Kellogg er i dag stabssjef i Det nasjonale sikkerhetsrådet.

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren har en svært viktig posisjon som koordinator for det utenriks- og sikkerhetspolitiske arbeidet i Det hvite hus. Trump står fritt til å velge hvem han vil, for vedkommende skal ikke gjennom godkjenning i Senatet.

I praksis har de nasjonale sikkerhetsrådgiverene hatt varierende makt og innflytelse. Det er en stilling som forutsetter full tillit fra presidenten, og dessuten evnen til å balansere mellom sterke personer i Det hvite hus, departementene og de ulike etterretningsorganisasjonene.