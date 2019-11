Michael Bloomberg kastar seg inn i nominasjonskampen til Demokratane

– Eg stiller som presidentkandidat for å kjempe mot Donald Trump og bygge opp att Amerika, skriv han på valkampnettsida si.

77 år gamle Bloomberg kunngjorde kandidaturen sin søndag, berre ti veker før dei første nominasjonsvala byrjar. Ifølgje analytikarar er det eit tydeleg teikn på at han har vore bekymra for at ingen av dei andre av kandidatane til Demokratanes vil vere i stand til å vinne over Trump i presidentvalet om eit knapt år.

Registrerte seg torsdag

Det har vore venta at Bloomberg ville melde seg på i nominasjonskampen. Torsdag registrerte han seg og leverte inn dei nødvendige papira til den føderale valkommisjonen. Og han har tidlegare registrert seg til nokon av nominasjonsvala.

Bloomberg er ein av dei rikaste mennene i verda og har ein antatt formue på om lag 50 milliardar dollar.

Den siste veka har han kjøpt TV-reklame for 33 millionar dollar, over 300 millionar kroner. Ingen andre kandidatar har brukt så mykje på éi veke.

Han har òg nyleg erklært at han ikkje vil få lønn dersom han blir USAs neste president.