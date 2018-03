Mette-Marit sykmeldt og skal opereres

Kongehuset skriver at hun i noen tid har hatt helseproblemer.

Assisterende kommunikasjonssjef på Slottet, Sven Gjeruldsen, vil ikke si noe mer om hva helseproblemene dreier seg om.

Hun skal førstkommende mandag gjennomgå et mindre kirurgisk inngrep.

Inngrepet fører til at hun vil være sykmeldt fram til påske.

Kronprinsessen skulle lørdag reist til den tyske byen Leipzig, men den reisen er nå avlyst.

Tirsdag i denne uken var kronprinsesse Mette-Marit sammen med kunstner Kjell Erik Killi Olsen og dronning Sonja blant skulpturene i kunstinstallasjonen «Den nakne skogen» under åpningen av utstillingen «Killi-Olsen: skulpturer» i Dronning Sonja KunstStall på Slottet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Blitt operert før

Kronprinsesse Mette-Marit gikk i november 2013 gjennom en operasjon etter at hun hadde hatt nakkeproblemer i flere år.

Nakkeproblemene hadde forfulgt henne siden hun i hadde et fall under et besøk i Ukraina i 2008.

Til tross for operasjonen i for fem år siden, fikk hun i 2016 på nytt problemer med ryggen og meldte da forfall til en gallamiddag med det polske presidentparet.