Mette-Marit ønsket stortingsrepresentantene velkommen

Den høytidelige Stortingsmiddagen på Slottet ble innstiftet som en fast tradisjon av kong Haakon i 1906.

Med noen få unntak som under andre verdenskrig, har den vært et høytidelig innslag for norske stortingspolitikere.

I år avholdes Stortingsmiddagen én dag etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit er rammet av kronisk lungefibrose.

– Jeg må lære meg å leve med usikkerheten, sa kronprinsessen til NRK onsdag.

Kronprinsessen har nå valgt å åpne opp om sykdommen ettersom den medfører at hun vil kunne måtte stå over enkelte arrangementer.

Før gallamiddagen torsdag måtte kronprinsesse Mette-Marit avlyse det planlagte besøket til bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Kronprins Haakon Magnus besøkte politi og skole i bydelen alene.

Torsdag kveld ønsket hun gjestene velkommen på Slottet.

Historisk kvinnemiddag

Årets Stortingsmiddag er historisk. Aldri før har kvinner bekledd stillingene som både stortingspresident, Høyesterettsjustitiarius og statsminister.

Dette ble også fremhevet i kongens tale, hvor kongen selv bedyret at han befant seg «så å si midt i gullrekke» – omkranset av de styrende kvinnene, dronningen og kronprinsessen.

Kong Harald trakk frem de mange endringene som har skjedd i løpet av året som er gått. Han fortalte at #metoo-kampanjen og et stadig sterkere personfokus på politikere og andre ledere, har gjort inntrykk.

Kongen benyttet også anledningen til å takke det norske folks engasjement – både under fylkesturen til Nordland og feiringen av gullbryllupet.

Nest etter kongen holdt Tone Trøen (H) sin første tale som ny stortingspresident.

Trøen tiltrådte stillingen i mars etter at Olemic Thommessen (H) trakk seg som en følge av den massive byggeskandalen.

– Vi håper at året vi har foran oss, blir mer fredelig enn året vi har bak oss, sa Trøen som sa at de vil jobbe for å gjenopprette folks tiltro til representantene på Stortinget.

DEBUT: Tone Trøen holdt sin første tale som stortingspresident, og sa at de skal jobbe for å gjenreise folks tillit til Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Serverte norske råvarer i sesong

Tradisjonen tro spiste stortingsrepresentantene norsk mat i sesong.

De første årene ble Stortingsmiddagen holdt om vinteren, men i dag arrangeres middagen gjerne i oktober.

I år betød det at de 200 gjestene fikk servert to ulike forretter bestående av marmorert kveite med agurk og hasselnøttmelk, mens andre forrett bestod av sjøkrepstaco med syltede grønnsaker.

Til hovedrett ble det servert elg fra Sikkilsdalen i Jotunheimen. Der Prinsehytta – kongefamiliens private eiendom, ligger.

Hovedretten var akkompagnert av løk- og timianterte, kålrotsylinder, grillet pære og tyttebærsjy. Mens det ble servert lune epler med rom og rosin til dessert.