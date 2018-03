Metkel Betew frifunnet for drap- og ransplaner - slipper forvaring

I dag avsa Oslo tingrett dom i den såkalte Sult-saken som omfatter et større kriminelt nettverk hvor Nokas-dømte Metkel Betew anklages for å ha vært bakmannen.

Frikjent på de alvorligste punktene

Betew frifinnes for å ha inngått drapsforbund og ransforbund og for innførsel av 20 kilo MDMA, men dømmes til fem år og fire måneders fengsel for innførsel av 50 kilo hasj.

Medtiltalte Lars Harnes frifinnes for drapsforsøk, drapsforbund og oppbevaring av morfintabletter, men dømmes til fengsel i 5 år for narkotika og brudd på våpenloven.

Politiet mente at de to hadde planer om å drepe heleridømte Imran Saber, kjent under kallenavnet «Onkel Skrue».

Hernes må likevel betale 100.000 kroner i oppreisning til Saber.

Statsadvokaten hadde i sin påstand bedt om 20 års forvaring for Betew og 14 år for Hernes, men fikk altså ikke medhold i Oslo tingrett.

Hasjpartiet på 50 kilo ble fraktet til Norge av tre danske politiagenter som infiltrerte gruppen. Retten mener dette var en lovlig provokasjon. Betew og hans medtiltalte mente de hadde blitt lurt av infiltratørene.

Oslo tingrett mener derimot politiet brukte ulovlig provokasjon da de innførte 20 kg MDMA for Metkel Betews miljø.

– Etter rettens syn er det knyttet rimelig tvil til om MDMA-partiet i det hele tatt ville blitt anskaffet, formidlet og innført, hadde det ikke vært for politiets handlinger, sier dommer Ring.

Ifølge dommeren Nini Ring er dommen omfattende og på hele 179 sider.

SLAPP FORVARING: Lars Harnes frifinnes for de alvorligste anklagene og dømmes til fem års fengsel. Foto: privat

IKKE TRODD: Alf Henrik Christensen er dømt for å ha forsøkt å smugle hasj til Norge og får tre år og 10 måneder fengsel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ble ikke trodd

Alf Henrik Christensen som deltok i Nokas-ranet sammen med Betew, var også i dette sakskomplekset tiltalt for forsøk på å smugle hasj fra Nederland med seilbåt og bobil på oppdrag for Betew.

Christensen forklarte i retten at han og tre medtiltalte forsøkte å lure Betew til å tro at de skulle gjennomføre smuglingen for å ikke få bråk, men ble ikke trodd av retten.

Christensen dømmes til 3 år og 10 måneders fengsel. To av Christensens medhjelpere ble dømt til henholdsvis 7 års fengsel og 406 timers samfunnsstraff.

Ytterligere 10 personer var tiltalt i saken, men flere sentrale personer friufinnes fordi det ikke er bevist at de var direkte involvert i smuglingen av hasj.

Tror Betew planla ran

En flyplassansatt ved Oslo Lufthavn ble i dag dømt til ett års fengsel for å ha tatt bilder av et ransmål på Gardermoen og ga disse til Betew.

Retten mener han visste at bildene han tok kunne bli brukt til et ran.

– Betew planla ran, men retten har ikke funnet det bevist at han sammen med NN (den flyplassansatte) hadde forpliktet seg til å begå et ran. Det er ikke nok til å anse at en avtale om ran er inngått, sier Ring.

Dermed ble heller ingen dømt for å ha inngått et såkalt drapsforbund.

To brødre i Betews omgangskrets dømmes for å ha anskaffet våpen som skulle brukes til et ran. Selv om de ikke dømmes for å ha planlagt et konkret ran.

Betew frifinnes for å ha skaffet disse våpnene.

Utpekt som bakmann

I oktober 2014 ble Betew prøveløslatt etter å ha sonet 10 år av en forvaringsdom for Nokas-ranet. Allerede måneden etter, i november, startet politiet en etterforskning mot Betew og den tidligere Bandidos-lederen Lars Harnes for befatning med narkotika.

Politiet mener han er bakmannen i et nettverk som har smuglet hasj og planlagt et ran. I tillegg er han tiltalt for å ha planlagt et drap på Imran «Skrue» Saber sammen med Harnes.

FRIKJENT: Fra befaringen fra Imran Sabers garasje. Betew og Harnes er frikjent for å ha inngått drapsforbund. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Retten mener opptak som er gjort av møter mellom Harnes og Betew ikke beviser at de planla å drepe Saber.

– På bakgrunn av samtalene er retten av den oppfatning at det er vanskelig å være sikker på hva de samtalet om. De klare elementene som tilsier at det handler om drap, er at de snakker om Harnes sine kjøreturer til Sabers garasje. Men det er ikke nok til å fastslå at det var snakk om drap, sier Ring.

Retten mener Harnes hadde som mål å drepe Saber da han troppet i garasjen til sistnevnte med patroner i magasinet og lyddemper, men at han ikke var kommet langt nok til at han kan dømmes for drapsforsøk.

– Rettens flertall legger avgjørende vekt på at Harnes måtte ha møtt på Saber for å gjennomføre drapsforsøk. Han måtte ta ladegrep, rette pistolen mot Saber og faktisk skyte, sier Ring.

Retten legger blant annet vekt på at Saber ikke hadde ankommet garasjen.

Harnes kan heller ikke dømmes for trusler siden retten mener han hadde som intensjon å drepe Saber, ikke true ham.

I desember ba statsadvokaten om 20 år forvaring, med en minstetid på 14 år i fengsel foir Betew. Det er den høyeste minstetiden loven gir mulighet til, og ligger tett inntil den høyeste mulige straffen på 21 år forvaring.

Statsadvokaten ba om en forvaringdsom på 14 år fengsel for Harnes, med en minstetid på ni år.