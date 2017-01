Mest snøfattige vinteren siden 1950-tallet

Det har ikke vært mindre snø i Valdres siden 1950-tallet, skriver VG. Også hele Østlandet og halve Sør-Norge er snøfritt.

– Det er Østlandet som er ganske spesiell i vinter. Her er det barmark overalt, sier forsker Thomas Skaugen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Over store deler av Hardangervidda er årets snødekke blant de to-tre dårligste som ligger inne i NVEs modell. Også på Sørlandet og Vestlandet må man langt opp i dalene for å finne snø.

– Det er to forhold som gjør dette: mye typisk vestavær med høye temperaturer og lite nedbør når det har vært kaldt. Vi ser at vi for eksempel i Valdres-området må helt opp til 1400 meter for å finne normale snøforhold, sier Skaugen.

Fem snøfrie på 141 år

Tidligere denne uken opplyste Meteorologisk institutt at de har snømålinger for 141 år på Bjørnholt i Nordmarka, og bare fem av disse årene er snøfrie i januar.

– Vi ser en forventet utvikling som samsvarer godt med hva klimamodellene har sagt. I Nord-Norge har vi hatt beskjedent med snø i lavlandet, men langt over normalen i høyden. Med stigende temperatur over mange år, vil vi etter hvert få flere og flere år hvor det bare er snø på de høyeste fjellene, sier Skaugen.

Fremover ventes det enten mild og tørr eller mild og våt værtype, ifølge et månedsvarsel fra StormGeo.