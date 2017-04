Mer vold mot helsepersonell

Dersom resten av året fortsetter som januar og februar, tilsier det over 300 anmeldelser, skriver Dagsavisen.

Vold og trusler skjer i barnevernet, i psykiatrien, og hos legevakter og ambulansesjåfører.

– I kommunehelsetjenesten er det mange som er utsatt, enten i forbindelse med hjemmebesøk, når de er alene på kontoret, eller når man jobber hos legevakt med mer eller mindre gode lokaler rundt seg, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening. Hun påpeker at legene er alene i mange små legevaktdistrikter.

Hermansen sier det ikke skal veldig omfattende endringer til for å gjøre legenes arbeidshverdag tryggere.

Viser til bemanning

Hun nevner god bemanning, alarmberedskap, tett samarbeid med politiet og kjente rutiner for hva man skal gjøre i truende situasjoner.

Også lederen i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye, peker på bemanning som én mulig faktor for oppgangen.

– Når det er såpass økende, kan det si noe om at vi har fått mer krevende pasienter, at man ikke er flinke nok til å ta gode nok forholdsregler, og at man ikke har god nok bemanning, men det kan også vært et tegn på at man er blitt flinkere til å anmelde slike episoder, sier hun.