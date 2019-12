Mer populært å låne sportsutstyr

– Den er kul!

På skjermen lyser det opp en snowkick, som er en slags sparkeesykkel med ski under. Den har Ella Bjernnes Knutsen (7) og venninnen Mia Elise Møldbakken (9) lyst til å prøve.

Ett lite klikk, og de har lånt den for en uke. Da er det bare å ta på yttertøy og hente den på BUA i Lier.

Hvem som helst kan låne sports- og fritidsutstyr på BUA. Det finnes over 120 slike utlånssentraler i Norge, og flere kommuner har planer om å åpne.

IVRIGE: Ella Bjerknes Knutsen (7) og Mia Elise Møldbakken (9) er ivrige på å prøve ut en snowkick Foto: Åse Marit Befring / NRK

Et bibliotek med sportsutstyr

– Det er like lett som å låne bøker på biblioteket, sier daglig leder Monica Vogt. Hun mener det er lurt å prøve ut ulike ting før man kjøper dyrt utstyr.

– Hvis poden vil ha rulleskøyter er det bedre å låne det her før du kjøper, for det kan jo være at at det ikke er like gøy etter en uke, sier hun.

MER PLASS: Karianne Bjerknes liker å ta med familie og venner på ulike aktiviteter og sparer både bodplass og penger på å slippe og kjøpe alt utstyret Foto: Åse Marit Befring / NRK

Karianne Bjernes er fast kunde.

– Jeg synes det er veldig greit å kunne drive med allsidig aktivitet, og så har man ikke alt utstyr tilgjengelig til enhver tid, sier hun. Hun og familien har forsøkt det meste.

SISTE SKRIK: Daglig leder i BUA, Monica Vogt har fått tak i utstyr, som ennå ikke er kommet i butikkene Foto: Åse Marit Befring / NRK

På sommeren har de stått på SUP-brett eller lånt sykler, hjelmer og telt.

I dag tar de med seg ulike ting til akebakken.

Utstyret er helt nytt og kjøpt inn med offentlige tilskuddsmidler, som kommunene får til å etablere utstyrssentraler og kjøpe sport- og fritidsutstyr.

–Vinteren er høysesong, forteller daglig leder for BUA, Monica Vogt.

Da lånes det ut langrennski, alpinski, skøyter, snowboard, pulk, truger, isfiskeutstyr, fatbike og akebrett. Til sammen har de registrert over 100.000 utlånte enheter så langt i år og det øker hvert eneste år.

SOMMERMORO: Ella Bjerknes Knutsen (7) og Mia Elise Møldbakken (9) prøvde ut SUP-brett i sommer, som de lånte på BUA Foto: Karianne Bjerknes / privat

Står mest innelåst

Men det er et problem. Så og si alle sliter med å holde åpent fordi de ikke får nok støtte til driften.

– Det er ingen som hadde tenkt på å fylle et bibliotek med bøker, låst døren og holde åpent to timer i uka. Da får man ikke lånt så mange bøker. Det å fylle opp BUA-ordninger rundt omkring i kommunene med utstyr ingen får tak i har liten hensikt, mener hun.

NYTT: Alt utstyret på Bua er kjøpt inn nytt. Foto: Åse Marit Befring / NRK

På BUA på Sagene i Oslo frykter de kroken på døra hvert år.

KØ: Hilde Muri Krahn i BUA på Sagene sier de har lange køer på vinteren når de har åpent Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Her sitter vi med massevis av utsyr, og hva skal vi gjøre? Hvis vi ikke har penger til drift blir det bare stående her, sier daglig leder Hilde Muri Krahn.

Rett før jul snudde bydelsutvalget, slik at de likevel klarer å fortsette driften en stund til.

STATEN: Anette Trettebergstuen (Ap) vil at staten skal finansiere driften av BUA Foto: Åse Marit Befring / NRK

For tiden har de åpent to ettermiddager i uka og har ansatt en person i 40 prosent stilling.

Ap vil at staten skal betale

Arbeiderpartiet mener at staten bør finansiere utlånsordningen.

– Jeg er opptatt av at det ikke skal være avhengig av tilfeldig kommuneøkonomi. Derfor ønsker vi at det skal være en egen post på statsbudsjettet til dette. Vi har foreslått 50 millioner til det, sier Anette Trettebergstuen.

– Men hvorfor skal staten sponse også dem som har råd til å kjøpe sportsutstyr selv?

– Det handler om at alle skal få delta. Dette er en ubyråkratisk ordning, og dessuten er det bra for miljøet vårt om vi slutter å fylle opp bodene med sportsutstyr, sier hun.

KOMMUNEN: Gunn Cecilie Ringdal, ordfører (H) i Lier, synes det må være opp til kommunene å finne penger til å drifte utstyrsordningen Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Ordføreren i Lier mener det er unødvendig å øremerke midler til dette, og sier hun finner penger til BUA hvert år.

– Jeg synes dette er en typisk oppgave kommunene må finne handlingsrom for i sine budsjetter. Vi klarer det til tross for at vi har relativt lave inntekter og ingen eiendomsskatt for eksempel, sier Gunn Cecilie Ringdal,ordfører (H).