Mer penger til tryggere tunneler

Mens trafikken dirigeres i sneglefart utenom Nordbytunnelen på Vinterbro i Follo, står den splitter nye samferdselsministeren inne i mørket for å inspisere hvordan det går med pengebruken.

Det tar sin tid. Siden mars i fjor har tunnelen vært stengt i kortere eller lengre perioder, og fortsatt må vi vente til mars neste år, før den 3850 meter lange er ferdig oppgradert.

De eksisterende platene i tunnelen er ikke brannsikre i dag, så nå skal de blant annet bygges opp på nytt og påføres sprøytebetong.

Oppgraderingen av Nordbytunnelen koster 635 millioner kroner.

Så har det lekket fra statsbudsjettet at regjeringen vil øke bevilgningene til veivedlikehold med 400 millioner kroner. Det meste skal gå til å oppgradere tunneler.

Reduserer etterslepet på veivedlikehold

Det foreslås 3,1 milliarder kr til vedlikehold av riksveger i 2019. Det er en økning på om lag 400 millioner kr fra 2018.

Med dette vil vedlikeholdsetterslepet på riksveg reduseres med om lag 1,4 milliarder kr i 2019.

– Men er dét virkelig nok, når en tunnel fort koster flere hundre millioner å oppgradere?

– Vi reduserer vedlikeholdsetterslepet for første gang på flere tiår i denne regjeringsperioden, og det er tunge løft å oppgradere så mange tunneler som vi nå gjør. Men trafikksikkerheten og framkommeligheten har blitt bedre, og tunnelene mer moderne. Derfor tar vi nå steg for steg, og det skal vi gjøre de kommende årene, svarer samferdselsministeren.

Dale mener regjeringen har en ambisiøs transportplan som ikke bare bygger nytt, men som også prioriterer å vedlikeholdet det vi allerede har.

Ifølge regjeringen har de i perioden 2014–2019 oppgradert 82 tunneler. I 2020 vil det være om lag 130 tunneler som fortsatt trenger oppgradering.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen smiler fornøyd når NRK møter ham for å få en reaksjon på budsjettlekkasjen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide

– Vi har ganske sterke krav i EUs tunnelsikkerhetsforskrift til å komme à jour med tunnelene, og med de bevilgningene vi har fått de senere årene, og som vi får nå, så har vi et høyt tempo. Det er veldig bra at vi nå kan gå mer offensivt til verks, sier Gustavsen.

Fortsatt stort etterslep

Men budsjettlekkasjen møter lite begeistring hos Senterpartiet. Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) er mer spent på hva regjeringens statsbudsjett har å si om etterslepet på fylkesveiene.

– Isolert sett er dette bra, men det er jo bare riksveiene det er snakk om, og strengt tatt så er ikke dette mer enn det regjeringen er forpliktet til å bevilge for å oppfylle et EU-direktiv om tunnelsikkerhet, sier Arnstad.

– Den store styrkeprøven er om regjeringen kommer til å bevilge mer til fylkesveiene, for det er der det er størst ulykkesrisiko, og et etterslep på over 60 milliarder kroner.

Les også: Kvinne omkom i frontkollisjon i tunnel

Heller ikke lastebileierne er fornøyde med fylkesveiene.

– Denne regjeringen fortjener ros for at de er den første som tar tak for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Og at det kommer på tunneler jo naturlig, siden vi må oppfylle EUs tunneldirektiv. Men det sørgelige er at behovet er så uendelig mye større. Vi snakker om flere titalls milliarder på riksveiene, og enda mer på fylkesveiene, sier Geir Mo, direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Konfrontert med fylkesveiene, kaster samferdselsministeren ballen tilbake igjen til fylkeskommunene.

– Vi har jo styrket økonomien også på fylkesveiene de siste årene. Men det er fylkeskommunene som må prioritere vedlikeholdet på sine veier.