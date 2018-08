Mer konservativ enn kirken

Hareide markerte tydelig støtte til Bekkevold som familiepolitisk talsperson i forkant av dagens sentralstyremøte. Et annet svar ville vært oppsiktsvekkende. Politisk har saken rystet et fra før hardt presset KrF og skapt et enda vanskeligere klima i forkant av partiets veivalg framover.

KrF-leder Knut Arild Hareides klargjøring var forventet. Han hadde allerede gjentatt flere ganger at Geir Jørgen Bekkevold ikke var KrF-politiker da han gjennomførte vielsen, men prest i Den norske kirke. Når Hareide i tillegg fortalte at han var fullt informert på forhånd ville sanksjoner mot Bekkevold kommet i et svært underlig lys. Han forsøkte med sine uttalelser i NRK å støtte Bekkevold, men samtidig vise forståelse for den delen av partiet som reagerte på handlingen. I sannhet en vanskelig spagat.

Måten Hareide forsøkte å rekke ut en hånd til de verdipolitisk konservative var å forstå at mange ble urolige og å gjenta at partiprogrammet holder fram ekteskap mellom mann og kvinne som en «stabil ramme rundt barns oppvekst» som det foretrukne, og at partiet har markert motstand mot ekteskapslovgivningen i Stortinget. Om dette bidrar til å roe ned den striden som har oppstått i partiet vil vise seg.

Hareide var opptatt av å få fram at en privat handling (lesbisk vielse av en prest) ikke er et politisk budskap om en linjeendring.

Helt rolig blir det uansett ikke, men terskelen for å forlenge denne striden er blitt høyere etter Hareides konklusjon.

Det er likevel en interessant observasjon, som jeg blir minnet om av KrF-ere fra «Bondevik-epoken»: Kristelig Folkeparti inntar nå et standpunkt som er mer konservativt enn Den norske kirke: «Det er faktisk historisk», blir det litt hoderystende sagt. Kirken har som kjent et standpunkt som ikke bare aksepterer likekjønnede ekteskap, men som også aktivt tilbyr et vigselsritual til homofile som vil gifte seg.

De som av samvittighetsgrunner ikke kan forestå en slik vielse kan ikke pålegges å gjøre det, men kirken er forpliktet til å gi et slikt tilbud. Med andre ord ikke bare akseptere at kirken kan leve med ulike syn internt, men selv velsigne handlingen.

Selv om kirken er mer åpen enn KrF i homofilispørsmålet, har også Kristelig Folkeparti beveget seg forsiktig i en mer liberal retning, men da med programformuleringer som er så runde at begge fløyer kan tolke dem slik de vil. Partiet krever for eksempel ikke lenger en reversering av ekteskapslovgivningen på dette punktet for å sitte i regjering.

Partiet har beveget seg forsiktig i en mer liberal retning, men da med tvetydige programformuleringer.

Det er ulike syn på hvor politisk klokt det var for en aktiv stortingsrepresentant å gjennomføre vielsen, også blant dem som er liberale i dette spørsmålet. Deres poeng er at en person som først og fremst er kjent som politiker, men som i tillegg er prest, vil oppfattes som politiker uansett og dermed bidra til forvirring og unødvendig politisk strid om et vanskelig tema. Særlig rett i forkant av partiets interne avklaring om politisk veivalg framover.

Derfor var Hareide opptatt av å få fram i NRK-intervjuet at en privat handling (lesbisk vielse av en prest) ikke er et politisk budskap om en linjeendring fra partiet. Problemet er nok at dette er vanskelig å nå fram med i miljøer som fra før er skeptiske og usikre.

De harde konfliktlinjene i Kristelig Folkeparti går tradisjonelt mellom høyre og venstresiden i politiske spørsmål og i verdispørsmål mellom liberale og konservative. I stor grad følger de generasjon og landsdel. Men det er også kryssende konfliktlinjer slik at verdipolitisk konservative kan høre politisk hjemme på venstresiden og høyreorienterte i politisk veivalg være blant de mest liberale i verdisyn.

KrF har lekket velgere i begge retninger.

Det har derfor vært en vanlig analyse at partiet må makte å holde alle disse fløyene samlet for at partiet ikke skal forvitre: Enten ved å miste hele sitt konservative grunnfjell, eller motsatt ved å skyve de liberale vekk og bli et høyreorientert kristenkonservativt parti med basis i bibelbeltet. En slik gjensidig forståelse er naturligvis lettere å få til i perioder med framgang og vekst for partiet. Nå har velgerne forsvunnet slik at KrF ikke har råd til å miste en eneste en, være seg rød, blå-liberal eller konservativ.

KrF har lekket velgere i begge retninger. Under Solbergs første periode med H/FRP-regjering og samarbeidsavtale gikk mange til Ap og Senterpartiet. Etter valget har KrF mistet velgere til høyresiden som er misfornøyde med lunken støtte til Solberg-regjeringen.

De har ikke råd til å miste en eneste en, være seg rød, blå-liberal eller konservativ.

Det er derfor en maksimalt krevende kontekst partiet skal ta sitt veivalg i, og hva det ender med er åpent. Noen punkter kan belyse det:

Flertallet i KrF støtter Høyre foran Arbeiderpartiet

Flertallet i KrF støtter Arbeiderpartiet foran Frp

Flertallet i KrF støtter Senterpartiet foran Venstre

Flertallet i KrF aksepterer ikke forpliktende samarbeid med SV (eller Rødt)

Det spesielt vanskelige for et parti med så motstridende preferanser er jo at begge alternative regjeringsprosjekter ser ut til å omfatte fløypartier (Frp/SV).

I tillegg er Arbeiderpartiets tilbakegang en faktor som gjør at KrF-ere som i utgangspunktet er positive til Ap-samarbeid har det vanskelig. I sum gjør alt dette at mange observatører heller ikke denne gang forventer et valg mellom en Erna eller Jonas – ledet regjering, men at KrF fortsetter i den frie rollen som partiet har i øyeblikket.

Det er jo også en slags avklaring.