Mer konflikt i arbeidslivet med Ap i regjering

Arbeidspolitisk talsperson Stefan Heggelund i Høyre sier det er grunn til å frykte for mer konflikter i arbeidslivet dersom det blir regjeringsskifte etter høstens valg. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Arbeidspolitisk talsperson Stefan Heggelund i Høyre mener dette viser at venstresidens gjentatte påstander om at partssamarbeidet fungerer bedre i rødgrønne regjeringer ikke stemmer.

Han kommer også med et varsku.

– Tallenes tale viser at det er grunn til å frykte mer konflikt i norsk arbeidsliv dersom det blir regjeringsskifte.

Dette viser tallene

Statistikk over arbeidskonflikter fra 2002 til i dag viser at det har vært en markant forskjell på antall tapte arbeidsdager på grunn av arbeidskonflikt mellom borgerlige og ikke-borgerlige regjeringer de siste 15 årene.

I årene fra 2005 til 2013 da de rødgrønne regjerte Norge, gikk det tapt gjennomsnittlig 158.267 arbeidsdøgn som følge av arbeidskonflikt hvert eneste år.

Fra 2002 frem til i dag har Norge hatt borgerlig regjering i syv år. I disse årene tapte Norge i gjennomsnitt 91 864 arbeidsdøgn som følge av arbeidskonflikter.

– Dette viser at kritikken fra venstresiden om at vi ikke er opptatt av å lytte til partene i arbeidslivet ikke stemmer. Det viser at skremselspropagandaen om at vi ikke er opptatt av konfliktnivået bør rettes mot de rødgrønne selv, sier Heggelund.

LO og Ap: – Har ikke noe med regjeringen å gjøre

Både Arbeiderpartiet og LO mener de markante forskjellene på konfliktnivået i arbeidslivet mellom borgerlig og rødgrønn regjering er helt tilfeldig.

Arbeiderpartiet gjentar sågar kritikken mot sittende borgerlig regjering.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hva som gjør om det blir arbeidskonflikt eller ikke er opp til partene i arbeidslivet. Hvis man vil ha svar på dette, må man ta kontakt med dem. Det jeg legger merke til er at vi ikke tidligere har sett den type massemobilisering av hele fagbevegelsen mot en regjering, som vi så mot den sittende regjeringen i begynnelsen av denne perioden, sier Truls Wickholm (Ap).

– Tallene går over 15 år, og det er den til enhver tid sittende regjering som gir rammene for samfunnet som helhet. Har ikke det noen innvirkning på konfliktnivået?

– Det er klart at regjering og storting legger rammer for samfunnet, og jeg tror det også er derfor vi har sett denne kjempemobiliseringen mot politikken til dagens regjering fra fagforeningene.

– Høyre sier det er grunn til å frykter mer konflikt ved et eventuelt regjeringsskifte, er det grunn til det?

– Det er det ingen grunn til. Det er opp til partene i arbeidslivet å avgjøre om det blir konflikt eller ikke. Jeg tror ikke politiske partier eller regjeringer skal legge seg opp i om partene er i konflikt. Da går vi i feil retning, sier Wickholm.