Nedover gata i Oslo sentrum kommer Renato Manzi susende på elsparkesykkel.

Han er en av få som har skaffet seg den lovpålagte forsikringen de aller fleste elsparkesykkeleiere ikke har ordnet seg.

– Jeg har forsikring. Det koster meg bare 700 kroner i året, så det er greit, sier han.

– Veldig bekymret

Med påskesola stekende over flere deler av landet og stadig flere bare veier, faller mange nå for fristelsen av å ta den elektriske sparkesykkelen ut av garasjen.

Ifølge Trafikkforsikringsforeningen (Tff) kan det virke som mange av disse har glemt en viktig ting. At det nå, på lik linje med bil, er ulovlig å bruke dem uten ansvarsforsikring.

– Vi er veldig bekymret over at ikke flere har tegnet forsikring. Konsekvensene av å kjøre uten dette kan være kjempestore, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Tff.

– I verste fall kan det gjøre deg til gjeldsslave eller du kan selv gå glipp av erstatning om du skader deg, fortsetter hun.

– SKREMMENDE: Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Tff, synes det er skremmende at ikke flere har forsikringen i orden. Foto: Frode Fjerdingstad

Kan koste deg mange millioner

Ifølge Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, vil det kunne koste deg dyrt om det skjer noe alvorlig og du kjører uforsikret.

– Se for deg at du kjører på en 23 år gammel jusstudent med utsikter til svært godt betalt jobb i fremtiden. Vedkommende får en alvorlig hodeskade. Da kan det fort være snakk om et tosifret millionbeløp du personlig må ut med i erstatning, forklarer han.

Elsparkesykler har de siste årene blitt svært populære i Norge. Alvorlige personskader har således fulgt på. Noen skader har blitt varige, og noen har til og med resultert i dødsulykker.

TROR EN ULYKKE MÅ TIL: Sigmund Clementz i If forsikring, tror det må en alvorlig ulykke til før folk skjønner alvoret. Foto: Pressefoto

– For få skjønner alvoret

Fra 1. januar 2023 må alle privateide elsparkesykler forsikres, etter at myndighetene har bestemt at disse skal omfattes av bilansvarsloven.

Likevel rapporterer både Tff, om at mange enten ikke vet om eller velger å satse når det gjelder denne lovpålagte forsikringen.

Ifølge foreningen har så mange som 9 av 10 elsparkesykkeleiere enda ikke forsikret sparkesykkelen sin.

– Altfor få skjønner alvoret. Ikke mange tar sjansen på å kjøre bil uten forsikring. Hvorfor gjør de det da på sparkesykkel, hvor du selv er så utsatt, sier hun.

Ble skikkelig skadet

En som virkelig har fått kjenne hva som kan skje når uhellet først er ute på elsparkesykkel er Andre Melchior Larssen.

Et forhjul ned i en trikkeskinne førte til syv operasjoner, 40 døgn på sykehus, skinner og skruer i beina og mye smerte.

– Man bør tenke litt gjennom, hva om jeg kjører på noen, hva om jeg ødelegger noen andres liv. Det kan få store konsekvenser. Da er det nok lurt å ha en forsikring, sier han.

HARDT SKADET: Andre Melchior Larssen fikk selv kjenne hva et møte med bakken på elsparkesykkel kan bety. FLERE OPERASJONER: Larssen endte opp med flere operasjoner i beinet og mange netter på sykehus.

Selges få forsikringer

I Norge viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det er importert inn rundt en halv million elsykler og elsparkesykler til Norge.

Etter påbudet om forsikring trådte inn har If solgt rundt 4000 forsikringer. Tryg opplyser i en pressemelding om at de har solgt noen få tusen forsikringer, Gjensidige litt over 5000.

Flere av forsikringsselskapene etterlyser bedre oppfølging fra politiet rundt om sparkesyklene folk kjører på er forsikret.

Clementz etterlyser blant annet en registreringsplikt på lik linje med bil.

Slik fungerer ansvarsforsikring på elsparkesykler Ekspandér faktaboks Den dekker skader på andres ting og eiendom, samt personskade.

Barn ned til 12 år kan bruke elsparkesyklene, men foreldrene må stå for forsikringen. Barn under 15 år må bruke hjelm. Hvis ikke, gjelder ikke forsikringen.

Hvis barn skal bruke elsparkesykkelen, må det opplyses til forsikringsselskapet. Dette fører til et risikotillegg i prisen.

Forsikringen følger kjøretøyet, altså elsparkesykkelen. Serienummeret på elsparkesykkelen fungerer på samme måte som registreringsnummeret på en bil. Har man flere elsparkesykler, må man ha flere forsikringer.

Det er ingen begrensninger for hvor mange som kan bruke en elsparkesykkel, men det må som sagt klargjøres om det er noen under 18 år som bruker den.

Ansvarsforsikringen gjelder for elsparkesykler med maksimal hastighet mellom 10 og 20 km/t. De som går under 10 km/t kan være dekket av innboforsikring. De som går over 20 km/t er ulovlige og kan ikke forsikres.

Prisen varierer med merke og type. Og forsikringsselskap. Hos SR-Bank ligger prisen på mellom 600 og 1200 kroner i året. Da får man også inkludert brann og tyveri. Gjensidige opplyser på sine sider at forsikringen koster 59 kroner i måneden, mens hos If koster den 65 kroner i måneden. Ulike selskap har ulike priser, og kan ha andre forskjeller.

Kontrolleres i liten grad

NRK har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet og Oslo politidistrikt om hvordan disse reglene følges opp.

Embetsverket i Samferdselsdepartementet skriver at de er kjent med at få har tegnet forsikring og at de vil følge med på utviklingen.

Pressesjef i Oslo politidistrikt sier det ikke vil prioriteres å kontrollere elsparkesykler for å avdekke manglende ansvarsforsikring. Forsikringen er ikke søkbar for politiet.

Hun forteller at det først ved ulykker vil være aktuelt å sjekke forsikring.