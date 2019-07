Menn er mer positive til å betale bompenger enn kvinner

Statistisk sentralbyrå (SSB) har undersøkt hvor stor aksept det er i befolkningen for forslag fra regjeringens grønne skattekommisjon.

Ett av forslagene fra Regjeringens grønne skattekommisjon i 2015 var å øke bomavgiftene inn til de store byene for å redusere luftforurensningen.

60 prosent av de spurte var mot forslaget, 23 prosent var for, mens 18 prosent svarte «vet ikke».

– Selv om skatt kan være det mest kostnadseffektive virkemiddelet, så virker det som at det er veldig vanskelig å få gjennomslag for en klimaskatt, sier SSB-forsker Kristine Grimsrud til NRK.

Disse er typisk mest positive til bompenger Ekspandér faktaboks Høyt utdannede

Menn

Bosatt i urbane strøk

Stemmer ikke Høyre eller Frp

Eier ikke dieselbil

Negativt innstilt til bilbruk

Kjører sjelden bil

Den nasjonale spørreundersøkelsen som studien bygger på er gjennomført i 2017, så resultatene kan ikke knyttes opp mot bompengebråket den seneste tiden.

Kvinner mer usikre

Det mest overraskende i undersøkelsen er det at menn er mer positivt innstilt til økte bompenger enn kvinner. Grimsrud i SSB forteller at hun måtte både dobbelt- og trippeltsjekke for å bekrefte at dette stemte.

Kristine Grimsrud er forsker i Statistisk sentralbyrå. Foto: Gisle Nataas

– Det overrasket meg, fordi det er et veldig uvanlig resultat i sånne studier som dette. Vanligvis finner vi at kvinner er mer villige til å betale for miljøtiltak enn menn.

På spørsmål om de ønsket økte bompenger for luftkvalitetens skyld svarte 23,3 prosent av menn «nei», mens 11,8 prosent svarte «vet ikke». 64,8 prosent av menn svarte «ja».

Blant kvinnene svarte kun 54,5 prosent «ja» på spørsmål om de ønsket økte bompenger for luftkvalitetens skyld. 22,6 prosent av kvinnene svarte «nei», mens 22,9 prosent av kvinnene svarte «vet ikke».

Det vil si at dobbelt så mange kvinner som menn svarte «vet ikke».

– Det kan se ut som forskjellen ligger her, at kvinner er mer usikre enn menn, sier Grimsrud.

Forfatterne av studien konkluderer ikke, men peker på et par mulige forklaringer, samtidig som de presiserer at de ikke tror kvinner er mindre opptatt av luftforurensning enn menn:

Kvinner er kanskje mer opptatt av effekten høye bompengesatser får for barnefamilier som er avhengige av bilen for å levere og hente unger. En annen mulig forklaring kan være at kvinner er mer skeptiske enn menn til om bompenger faktisk bidrar til renere luft.

Stiller krav til hvordan avgifter skal brukes

Folk er i snitt villige til å betale mellom 25–35 prosent av en bomavgift avhengig av drivstofftype. De synes at det viktigste kravet til miljøpolitikken er at den ikke bidrar til økt økonomisk ulikhet.

Gitt at bompenger skal innføres eller økes, er de fleste for at diesel- og bensinbiler skal betale mer enn elbiler.

De fleste mener også at det som blir krevd inn i skatter og avgifter, bør brukes på feltet som blir skattlagt. Det betyr at de mener bompengene bør øremerkes til transportsektoren, primært offentlig transport, men noen ønsket også redusert veiavgift og mer støtte til utvikling av utslippsfrie biler.

Generell skepsis mot miljøskatter

Et annet forslag fra grønn skattekommisjon var klimaavgift på rødt kjøtt. 57 prosent svarte at de ikke vil ha en slik avgift, mens 27 prosent var enige i at det bør innføres.

Forskningsleder Steffen Kallbekken i Cicero senter for klimaforskning sier til NRK at han kan kjenne seg igjen i tallene.

Steffen Kallbekken er forskningsleder i CICERO. Foto: Eivind Molde / NRK

– Dette samsvarer ganske godt med det som vi har funnet tidligere. Det viktigste i forskningen her er at det er noe høyere motstand mot bompenger enn vi har funnet før, noe som kan skyldes at bompengene har økt i en god del norske byer de siste årene, sier Kallbekken.

Skepsisen til grønne skatter er der, til tross for at folk i Norge i større grad aksepterer å betale skatter og avgifter enn det som er tilfellet i andre land. Årsaken til at det er slik, er blant annet at det er mindre økonomiske forskjeller mellom folk i Norge, mener forskeren.