Mener Tromsdal sendte torpedoer etter meddommer

Over seks år etter at angrepet skjedde skal saken opp i Asker og Bærum tingrett. Der møter den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal og en mann i 30-årene som politiet mener har vært del av et gjengmiljø.

Påtalemyndigheten mener Tromsdal hyret torpedoer til å slå seg inn hos en person som var meddommer i en rettssak mot ham.

Saken har en strafferamme på fengsel inntil ti år.

– Han har ikke erkjent de faktiske forholdene eller straffskyld. Han mener at han ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier Tromsdals forsvarer Mette Yvonne Larsen til NRK.

Gikk inn i feil hus

FORSVARER TROMSDAL: Mette Yvonne Larsen. Foto: Anders Fehn / NRK

De innleide torpedoene skal ha bommet på huset til meddommeren Tromsdal angivelig skulle skade. I stedet slo de seg inn hos naboen med en slegge.

I dette huset lå et ektepar og sov. Etter å ha slått seg videre inn på parets soverom, forsøkte de maskerte mennene så å slå mannen de trodde skulle være dommer mot Tromsdal.

Både ekteparet og naboen har fått status som fornærmede i saken.

– Gjerningspersonene lyktes ikke med å skade mannen, som de uriktig trodde var meddommeren, fordi de feilaktig rettet et slag med slegga mot en gardin som de trodde han hadde gjemt seg bak, og fordi de løp ut av huset da de ble truet, fremgår det av tiltalen.

Huseieren hadde bevæpnet seg med et håndvåpen han hadde i soveromsskapet og truet torpedoene som stakk av.

– Kjenner Tromsdal den andre tiltalte?

– Det er bare så vidt. De har vel møttes noen ganger, svarer Larsen, som omtaler forholdet til den medtiltalte som en i bekjentskapskretsen.

Hun påpeker at saken har vært henlagt for så å bli gjenopptatt.

Saken mot en person som sa han hadde vært sjåfør er henlagt fordi opplysningene han kom med ikke var troverdige.

– Jeg ser på dette som en kronglete sak for påtalemyndigheten. Det svekker saken at det nesten bare er kriminelle vitner, mener Larsen.

Også den medtiltalte mannen i 30-årene nekter straffskyld.

– Han nekter befatning med denne saken, sier forsvarer Vidar Lind Iversen.

Mannen avviser også at han skal ha vært del av et gjengmiljø.

Lydopptak viktige bevis

– Bevismessig er det en sak som er ganske sammensatt. Saken ble først henlagt i april 2014, men da saken mot Tromsdal og to andre tiltalte kom opp igjen (en annen straffesak), kom det fram nye bevis, og etterforskningen ble gjenopptatt, sier aktor Stein Vale til NRK.

To lydopptak der Tromsdal er en av deltagerne er blant de sentrale bevisene i saken.

– Vi mener vi har bevis for å tiltale bakmennene, men politiet har ikke klart å skaffe til veie tilstrekkelig bevis for å tiltale dem som utførte selve angrepet, sier Vale.

– Mener dere å vite hvem det er?

– Under bevisførselen vil det nok fremkomme navn på personer som man mener kan ha vært der, men som det ikke er tilstrekkelig bevis for å tiltale, svarer Vale.

Bedrageridømt

Christer Tromsdal ble i 2015 dømt til seks års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner. I den rettskraftige dommen konkluderte Oslo tingrett med at han lurte finansinstitusjoner og eiendomsinvestorer til å utbetale store pengebeløp ved å bruke uriktige regnskaper og annen forfalsket dokumentasjon.

– Hvordan ser Tromsdal på å møte i retten nå?

– Han er ikke fornøyd med å være tiltalt, men ser fram til å fortelle sin versjon, og har mye på hjertet, sier Larsen.

Hele 40 vitner er innkalt til den seks uker lange rettssaken som starter tirsdag. Blant annet er aktor i selve saken, statsadvokat Stein Vale, en av elleve statsadvokater og advokater som er stevnet, melder Budstikka.

Også den bedrageridømte eks-journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen er innkalt.